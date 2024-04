Protesta frente al country donde vive Luis Caputo

Miles de vecinas, vecinos y trabajadores de las cooperativas de agua y de viviendas de la zona norte del Gran Buenos Aires marcharon hasta la puerta principal del country Newman, en Tigre, donde vive el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En ese lugar, frente a un cordón policial, denunciaron la paralización de las obras para los barrios populares, reclamaron el pago de los salarios adeudados, así como la falta de entrega de alimentos a los comedores populares.





“¿Sabés quién es tu vecino?»

Ese fue el título de muchos de los carteles y volantes en la pacífica protesta.

“Mientras en la Argentina pasamos hambre, en gran medida por su decisión de dejar de enviar alimentos a los comedores, y mientras nuestros barrios ya no tienen obras porque decidió frenarlas, él vive en un barrio privado con todos los lujos. Más casta no se consigue”, decía el texto.

Además, agregaba que Caputo “al asumir duplicó el precio del dólar haciendo que aumente la inflación”, así como “cortó la entrega de alimentos a los comedores comunitarios y frenó todas las obras de integración urbana, que llevaban agua, cloacas, electricidad y veredas a los barrios populares”.

También recordaron que “con Mauricio Macri había vuelto a traer al FMI a la Argentina, cuando tomó la mayor deuda de la historia”. Además, enfatizaron que “nos dejó sin trabajo y sin barrios dignos”.

También entre banderas y carteles se leían insultos y contundentes frases, como “Caputo hambreador y mercenario” y “Para la casta mansión, para los barrios, represión”.

Los manifestantes denunciaron la situación crítica que se vive en los barrios populares y el peligro que, frente a la llegada del invierno, implica la falta de acceso regular a servicios básicos como luz y agua potable.

Además, indicaron que las calles se vuelven intransitables y se dificulta poder ir a la escuela o resolver cualquier tipo de emergencia porque no ingresan ambulancias ni transporte público.

«No vamos a pasar hambre en silencio»

“Acá hay gente que los votó, pero dijeron que no iban a gobernar para la casta y los ricos tienen cada vez más guita, mientras que los pobres no tenemos ni para llenar la olla, apenas podemos comer una vez al día. No vamos a pasar hambre en silencio”, dijo una mujer

«Es fácil para el ministro decidir sobre nuestro futuro desde la comodidad de su mansión, pero le pedimos que salga y dé respuestas».

«Nuestros hijos tienen que comer, nosotros queremos trabajar y vivir en una casa que no se llueva ni se prenda fuego», concluyó.

La gran columna desconcentró al grito de ¡La patria no se vende!, y ratificó la idea que crece en los movimientos sociales de enfrentar en la calle el brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Al operativo de la Policía Bonaerense se sumaron cuatro móviles de la Policía Federal Argentina. Fuentes de ambas fuerzas coincidieron en informar que la protesta fue pacífica y sin incidentes ni detenidos.

