La Cámara Argentina de Comercio renovó parcialmente su Consejo Directivo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) celebró hoy su Asamblea General Ordinaria anual, en la que renovó parcialmente el Consejo Directivo. En esta oportunidad, asumieron nuevos integrantes en representación de las distintas entidades y empresas que integran la CAC, y que reflejan el amplio alcance sectorial y territorial de la Entidad presidida por Natalio Mario Grinman.



Durante el encuentro, el titular de la Entidad sostuvo entre otros conceptos: “Los argentinos vivimos un presente con múltiples dificultades que afectan a la economía en su conjunto y el sector representado por la CAC no es la excepción. Resulta evidente que la dirigencia política durante los últimos años muy a menudo no estuvo guiada por el bienestar general, sino que primaron la ventaja electoral, el cortoplacismo y las mezquindades personales. Los penosos resultados de esta opción están a la vista de todos”.



“Coincidimos con el rumbo económico planteado por el Gobierno Nacional. Austeridad en el manejo de los recursos públicos, desregulaciones varias, freno a la emisión monetaria, paulatina normalización del mercado de cambios, entre otras tantas medidas de estos primeros meses de gestión, son señales auspiciosas. Lamentablemente, los frutos de estas políticas no se materializan de inmediato, aunque ya se observan algunos avances, como ser la mejora de resultado fiscal, la acumulación de reservas en el Banco Central y la marcada desaceleración inflacionaria. Confiamos en que más pronto que tarde los progresos se harán palpables para todos”, concluyó.



La Mesa Ejecutiva de la CAC quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Natalio Mario Grinman (Natalio Mario Grinman); Vicepresidente I: Eduardo Eurnekian (AA 2000 S.A.); Vicepresidente II: Guillermo Dietrich (Dietrich S.A.); Vicepresidente III: Alberto Grimoldi (Grimoldi S.A.); Secretario: Marcelo Elizondo (Marcelo Elizondo); Tesorero: Edgardo Phielipp (Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén); Prosecretario: Ángel Machado (Canon Medical Systems Argentina S.A.); Protesorera: María Luisa Macchiavello (Droguería del Sud S.A.); Prosecretario II: Rodrigo Perez Graziano (Peugeot Citroën Argentina S.A.); Protesorero II: Martín Cabrales (Cabrales S.A.); Vocales Titulares: Federico Braun (Asociación de Supermercados Unidos); Edgardo Moschitta (Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario) y Jorge Luis Di Fiori (Di Fiori y Cía. S.A.).

Además de los integrantes de la Mesa Ejecutiva recién mencionados, el Consejo Directivo de la CAC está constituido de la siguiente forma:

Por socios activos: Jorge Aufiero (Instituto Argentino de Diagnóstico); Bettina Bulgheroni (Samconsult S.A.); Roberto Cetrolo (Cetrogar S.A.); Jacobo Cohen Imach (Mercado Libre SRL); Alfredo Coto (Coto S.A.); Ignacio dos Reis (Química Oeste S.A.); Pedro Etcheberry (Estudio Etcheberry López French - Ulrich); Néstor García (KPMG); Artín Kalpakian (Kalpakian Hnos. S.A.); Sofía Vago (Accenture SRL); Cristina Bomchil (Valuar Organización de Recursos Humanos); Mariana Camino (Consultora en Estudios Bonaerense S.A. – ABECEB) María Virginia Marinsalta (Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.); Manuel Sánchez Gómez (Frávega S.A.); Ana Sumcheski (Globoaves Argentina S.A.) y Marcelo Tarakdjian (Telefónica de Argentina S.A).

Por entidades sectoriales: Carlos Antonucci (Unión Argentina de Proveedores del Estado); Norberto Capellán (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina); Julita Maristany (Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias); Fabián Ricardo Tutundjián (Cámara Argentina de Shopping Centers); Guillermo Werner (Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas); Ricardo Zorzón (Cámara Argentina de Supermercados); Daniel Amato (Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la provincia de Buenos Aires); José Víctor Clavería (Asociación Amigos de la Av. Santa Fe); Alejandro Desbots (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina); Jorge Gomez Cao (Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario); Susana Perrotta (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias) y Gustavo Sambucetti (Cámara Argentina de Comercio Electrónico).

Por entidades territoriales: Carlos Arecco (Bolsa de Comercio de Bahía Blanca); Daniel Ariosto (Unión Comercial e Industrial de Mendoza); Alberto Dragotto (Cámara de Comercio de Córdoba); Martín Garmendia (Cámara de Comercio de Bahía Blanca); Héctor Viñuales Santa Fe (Federación Económica de Tucumán); Daniel Betzel (Cámara de Comercio e Industria de Salta); Silvia Blugerman (Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes); Guillermo Ceriani (Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia); Alejandro Haene (Confederación Económica de Misiones); Roberto Nevares (Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa) y Alejandra Rafael (Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero).

Comisión Revisora de Cuentas: Daniel Calzetta (Daniel Calzetta); Carlos Restaino (Asociación Argentina de Empresas del Juguete y Afines); Jorge Sobrero (Federación de Cámaras Empresarias de Comercio y Otras Actividades de Santa Fe); Santiago Cambra (Santiago Cambra); Rodolfo García Piñeiro (Rodolfo García Piñeiro) y Luis Valinoti (Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense).



La CAC representa desde 1924 al sector Comercio y Servicios de la Argentina, conforme a los principios de libertad económica e iniciativa privada. Actualmente nuclea a numerosas entidades sectoriales y territoriales, como así también a pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país. Integra el denominado Grupo de los Seis –conjunto de instituciones gremiales empresarias de cúpula– y cuenta con una sólida proyección internacional y una vasta labor en materia educativa con un Instituto Privado y la Universidad CAECE.