El presidente de la Fundación El Libro denunció "una embestida de carácter despiadada a la cultura"

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, criticó con dureza al presidente de la Nación, Javier Milei en la inauguración de la Feria del Libro, y denunció “una embestida de carácter despiadado a la cultura".

La Feria del Libro abrió sus puertas este jueves 25 de abril y en las palabras de apertura Vaccaro, criticó al jefe de Estado por un "ataque despiadado contra la cultura" y formuló un duro cuestionamiento a su próxima visita a la feria el próximo 12 de mayo.

Vaccaro señaló en su discurso que se vive un escenario de "suma complejidad, por los ataques y las medidas económicas que producen una abrupta pérdida del poder adquisitivo en el 90 por ciento de la población".

Definió a la Feria "como un faro cultural en el medio de la oscuridad" y la defendió por ser "un sostén democrático y plural en donde hay lugar para todas las voces y pensamientos".

Señaló que “este capítulo de la feria representa la resistencia ya que realizamos la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en un marco de suma complejidad", y que "las medidas económicas que se toman en las más altas esferas los llevan (a los lectores) a un lugar lejano, muy lejano, al paraíso que imaginaba Borges".

Denunció un "ataque despiadado a todas las expresiones culturales, sin justificaciones económica pero respaldada por un sesgo ideológico enorme" y apuntó que "los creadores culturales están en guardia".

Vaccaro dijo que "como nunca este espacio cultural activo será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a la políticas devastadoras que propone este Gobierno".

"El Presidente luego de despreciar nuestra feria no se sonroja y pide participar", dijo Vaccaro y remarcó que "no registra a la memoria de nuestra feria que el Gobierno nacional haya estado ausente sin un stand en este evento. La excusa de que la participación del Estado nacional en la feria implicaba una erogación de 300 millones de pesos no es otra cosa que una flagrante mentira".

La presencia del Presidente está prevista para el domingo 12 de mayo y pretende que sea en la pista central de la Rural. Vaccaro advirtió que "todo a lo atinente a su seguridad y la gente que concurra a su evento correrá por su exclusiva cuenta, o lo que es peor, será un gasto extra para el Tesoro Nacional".

