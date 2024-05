Sociedad | 21 may 2024 TRATAMIENTOS PARA RICOS Enérgico rechazo de la APDH a un decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad 09:03 |La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifiesta su enérgico repudio a la reciente disposición de la Agencia Nacional De Discapacidad (ANDIS) - Decreto IF -2024-APN- DE #AND-, dependiente del gobierno de Javier Milei, ya que "las modificaciones que se realizarán en relación a las prestaciones establecidas por la Ley N°24901 en su artículo N°7 atentan en contra de los derechos de las personas con discapacidad a la hora de acceder de modo equitativo a las prestaciones establecidas en la Ley nombrada supra".