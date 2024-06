Fake News, mentiras y calumnias de Jonathan Viale en la pantalla de TN

"TN miente. Esta noche a las 21:23, Jonathan Viale a través de la pantalla de Todo Noticias y con la participación en su programa de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, afirmó que mi hijo, Fernando Alderete, estaba detenido por haber participado en la marcha de ayer en el Congreso Nacional".



"Esa noticia es falsa, mi hijo no participó de la marcha, ni está detenido".



"Lo más alarmante de esa mentira es que afirmó al aire que esa era información oficial con la Ministra del área presente. Tras los anuncios del Ministerio de Seguridad, no puedo más que pensar que es una maniobra para judicializar a la CCC y a mi persona como dirigente de esa organización".



"Exijo una disculpa pública del autoproclamado periodista Jonathan Viale, de la producción del programa y de la señal".



"No es la primera vez que Jonathan Viale nos difama, construyendo noticias falsas sobre la Corriente Clasista y Combativa, la organización a la que pertenezco, y sobre mi persona".



