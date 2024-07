Lanzamiento del primer plenario del Movimiento Peronista Bonaerense

El lanzamiento del Movimiento Peronista Bonaerense impulsado por el exintendente de Avellaneda Baldomero Alvarez de Olivera con contó con la presencia de alrededor de 40 agrupaciones de las ocho secciones electorales de la Provincia como así también de exfuncionarios, en especial de la provincia de Buenos Aires.

Durante el desarrollo del plenario, varios dirigentes y dirigentas se manifestaron sobre la necesidad de retornar las banderas del Partido Justicialista y seguir sosteniendo los principios básicos de unidad del peronismo.

Entre los más de 70 oradores, una de las militantes destacó con una fuerte definición, que hoy «la conducción del peronismo bonaerense no es representativa y más allá del apellido de su conductor, no representa al real movimiento y no se valoró a dirigentes que nunca sacaron los pies del plato».

Luego de varias exposiciones «Cacho» Alvarez destacó la gestión del gobernador Axel Kicillof, como la figura para la presidencia de la Nación, y se refirió a que «la convocatoria debe ser amplia y valorando a la militancia que afronta sin dilaciones estos momentos dificiles que se viven en nuestra patria».

Seguidamente, Orlando Machado destacó la convocatoria a este plenario por parte de Jorge Ferraresi, «que atendió el reclamo de todos los militantes del peronismo bonaerense y sus definiciones de cómo se deberá jugar para el armado de 2025».

Finalmente el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en su alocución, expuso sobre el proceso que atravezó el peronismo en los últimos actos electorales y la necesidad de disputar la conducción del Partido, «para terminar con quienes, a dedo realizaron designaciones con gente alejada de nuestros principios, cuando debieron evaluar, valorar y acompañar, promoviendo a dirigentes barriales destacando su vocación de servicio. Hay que terminar con el dedo para desingnar a quienes deben ser los reales representantes del pueblo. Así lograremos que el peronismo vuelva a conducir la Nacion», finalizó agradeciendo a la militancia que acompaña el Movimiento del Peronismo Bonarese.