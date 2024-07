Propuestas para afrontar el abuso del juego on line entre los alumnos

La experta convocada por Aiepba para asesorar a docentes y directivos es Especialista en Psiquiatría y en Medicina Legal, Presidenta del Capítulo de Juego Patológico y otras adicciones conductuales de APSA (Asociación de Psiquiatras Argentinos) y Asesora Técnica en Lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

La especialista analiza el impacto que esta nueva tendencia entre niños, niñas y adolescentes está provocando en las aulas. Y cómo afecta los rendimientos académicos y los comportamientos de los menores. El formulario para acceder a esta capacitación está disponible en este link: https://forms.gle/5zA6qMepACREfuBr9 o por mail a [email protected]



“Los principales problemas relacionados con modalidades de juego tienen que ver con el descenso del rendimiento académico y/o laboral, el aislamiento, la tristeza, la ansiedad y la irritabilidad en los momentos donde jugar no es posible. Asimismo, los cambios en el cuidado personal y el incumplimiento de los compromisos de la vida diaria. Cuando se trata de juegos de apuestas a ellos se le suman las dificultades económicas y los intentos, a veces desesperados, de conseguir dinero para apostar otra vez”, sostuvo la experta.

Según se ha constatado en varios institutos privados, los docentes tuvieron que alertar a padres por casos de ludopatía o de consumo problemático de estas plataformas de juego on line.

Según información surgida de fuentes oficiales, en el país operan por lo menos 254 sitios de apuestas que no están habilitados por organismos oficiales, por lo tanto no ponen límites en la edad de los apostadores.

“A partir de planteos de nuestros asociados nos pusimos a trabajar en buscar instrumentos que puedan ser de utilidad para abordar esta problemática que ingresó con fuerza en las aulas. Por eso convocamos a expertos y haremos otras acciones”, adelantó el secretario Ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.

Desde AIEPBA explicaron que las autoridades de la entidad que agrupa a más de 3.500 colegios e institutos de enseñanza en CABA y PBA se reunieron con autoridades de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y con legisladores porteños que trabajan en nuevas normativas para afrontar el problema de la ludopatía y el exceso en juego entre niños y adolescentes.



“El alto nivel de desarrollo tecnológico actual a expensas de internet y de las tecnologías de la relación, información y comunicación (TRIC) ha impactado en la configuración del tiempo, del espacio y de las relaciones sociales”, sostuvo García.

“Sabemos que existen algunos factores que determinan un mayor riesgo de presentar patrones de uso problemáticos. Estos factores forman una entramada red de vulnerabilidades entre las cuales destacan el periodo del desarrollo psicobiológico (especialmente la infancia y la adolescencia) y las afecciones previas de la salud mental del sujeto. A su vez, las características de los juegos también se han ido diversificando, convirtiéndose en productos cada vez más apetecibles y agradables, con mayor disponibilidad, más accesibles, más veloces e intensos, a la par que el marketing digital hecho a medida del consumidor permite la venta cruzada de productos”, analizó la especialista convocada por AIEPBA.

Según la legislación vigente en nuestro país el juego de apuestas en menores de 18 años está prohibido (tanto en los formatos presenciales como online). Por lo que una arista más de estas complejidades está dada por la proliferación de plataformas de juego ilegal, a través de las cuales los jóvenes acceden al mundo de las apuestas.

En este sentido las aulas han sido, probablemente, los primeros sitios donde comenzó a visibilizarse la problemática de los juegos de azar en la población adolescente. Esto plantea nuevos desafíos y la necesidad de amplificar las estrategias de prevención y reducción de daños en diferentes contextos de aplicación. Por esta razón, el trabajo desde el sector de educación es fundamental, posicionados entre las primeras filas de la promoción de hábitos saludables y la prevención de problemas, y actores fundamentales en la construcción de ciudadanía, explicaron las autoridades de AIEPBA.



La Plata y Buenos Aires, 1 de julio de 2024