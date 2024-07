Detectan "kinesiólogos truchos" en empresas de internación domiciliaria.

La tarea de análisis de estos casos estuvo a cargo de la Comisión de Control del Ejercicio Profesional. A partir de la detección de estos casos fraudulentos, el CoKiBA advierte a la población en cuanto a personas que ostentan certificaciones de “Auxiliares” o “Asistentes de Kinesiologia”, quienes son derivados para la realización de prácticas kinésicas, a pacientes que requieren de atención domiciliaria.“Parte del prohijamiento de la situación irregular, está generado desde las distintas empresas de internación que se radican en su mayoría en el ámbito de nuestra provincia como así también en el ámbito de CABA y que tercerizan este tipo de prácticas”, denunciaron desde la entidad que agrupa a los profesionales kinesiólogos bonaerenses matriculados.

Además, la Comisión de Control se encargó de constatar numerosas denuncias por las cuales se observó que afiliados a obras sociales, fueron afectados por esta situación prestacional, en la que tomarían parte, también estos “Auxiliares” que son –en realidad- “falsos kinesiólogos”.

“La situación es compleja, ya que los principales damnificados son los “pacientes”, quienes no reciben un tratamiento adecuado, generándoles así un retraso en su evolución y hasta inclusive lesiones graves e involución del cuadro patológico”, advirtió el Kinesiólogo Ralael Mancera, integrante de la Comisión de Control del Ejercicio Profesional.

Según explicaron en el Colegio entre 2022 y 2024, a partir de denuncias es que el CoKiBA se puso a trabajar en función de sus alcances y competencias institucionales, realizando distintas acciones, tales como los envíos de Cartas Documento a los directores y coordinadores de estas empresas, la derivación de notificaciones destinadas a las autoridades de obras sociales que mantendrían convenios con las empresas y hasta inclusive denuncias penales, en el marco de la observación y procedimientos de los artículos 208 y 247 del CP.

“Remarcamos que esta situación vulnera en lo específico a la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires, que establece, en cuanto al ejercicio de la Kinesiología, (Artículos 1 y 14 de la Ley 10.392) y creemos que es necesario que la población tenga en cuenta esta situación, solicitando a todas aquellas personas que son derivadas desde una empresa de internación domiciliaria a realizar un tratamiento de índole kinésico, su Matrícula Profesional habilitante, que esta otorgada por el CoKiBA”, explicó Mancera.

Las autoridades de la institución colegiada advierten sobre “un vacío legal”, por el cual desde las empresas y obras sociales no se expiden ni modifican el tipo de conducta aquí expuesta. También cuestionaron a los organismos de contralor de la salud en lo específico (Ministerio de Salud de pcia de Bs. As), porque no se generan los controles correspondientes, o no se toman las medidas necesarias a los fines corroborar las conducta generada por personas que ejercen la Kinesiología sin título habilitante.



Distintas campañas de difusión ya se han implementado desde las redes sociales de la institución colegial. En ellas se hizo hincapié en el mensaje de alerta y solicitud de protagonismo por parte de los pacientes o familiares de los mismos, al momento de solicitar y exigir la matrícula profesional colegial de aquellas personas que los atienden. A partir de estas situaciones, es que se tomó conocimiento de que los pacientes, se quedan sin el servicio prestacional de prácticas kinésicas por parte de la empresa de internación u obra social. Los pacientes son “fuertemente damnificados”, ya que no cuentan con una segunda opción prestacional por parte de las empresas, advierten los kinesiólogos matriculados.

Es preocupante que los empresarios, quienes administran y coordinan la situación de estas empresas “desconozcan” en cuanto a las normativas que regulan el ejercicio de la kinesiología en nuestra provincia, como así también la oferta de prestaciones “baratas”, por parte de personas no formadas ni habilitadas.



CoKiBA recordó que las certificaciones y títulos de Auxiliares y/o asistentes de Centros de Kinesiología no son habilitantes para esta práctica profesional. La Dirección General de Cultura y Educación de provincia de Buenos Aires a través de su Dirección de Educación Superior de Formación Técnica (Docente), en la fecha del 10 de agosto del 2019 se expidió mediante el Memorándum ME-2021-20368623-GDEBA-DESFFTDGCYE, por la cual estableció que: ... por todas aquellas ofertas educativas en las que se formen Auxiliares de Kinesiología, Asistentes de centros de Kinesiología y Rehabilitación, no son ofertas en instituciones oficiales ni cuentan con resoluciones de aprobación de planes de estudio de esa DGCyE… .