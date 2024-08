Blas Mora, la banda argentina de rock estará teloneando a El Reloj

Blas Mora, Es una banda argentina de rock crudo, potente y simple que surge en el 2014. Con Blas Mora en voz y guitarra, Oscar Manassero en batería y Charlie Giardina en bajo. Forman una banda de rock clásico , basada en las raíces del rock and roll e influenciado por bandas como Riff, AC/DC, Thin Lizzy . Tras una intensa carrera en el mundo del canto lírico en Buenos Aires, Croacia ,Italia y Suiza, Blas Mora presenta también en sus shows en vivo versiones de O´Sole Mio, Funinculi Funincula, Nessun Dorma y otros clásicos de la ópera italiana, reversionados al rock and roll.n, también canto el himno nacional Argentino en partidos de rugby Los Pumas vs All Blacks Durante el 2020 comienzan grabar canciones de su primer CD TRABAJO SUCIO con la producción musical de Ricardo Tapia de La Misissippi Blues band. ENTRADAS A LA VENTA POR MENSAJE DIRECTO A @blasmorarock