Ha trascendido...

... que el sistema de seguridad sigue caminando en una pata, o más bien está "rengo", dado que el sistema policial muestra deficiencias y la solución no es volver a darle el poder a los municipios para que sean los jefes comunales los que tengan la potestad sobre las comisarías del distrito, seleccionando a los comisarios, lo que en su momento fue un fracaso, por hacer privilegios de tendencias políticas sobre su real deber social.

... que cada día que hay un partido de fútbol en la ciudad, las fuerzas policiales van como «protegiendo» a los micros que llevan las hinchadas a todo grito por las calles y avenidas, no siempre respetando no solo los semáforos, sino también las manos de circulación, como sucede en la Av. Mitre, Mujeres Argentinas, etc. y se obstruye la entrada al Hospital Fiorito, donde los pacientes y profesionales deben soportar todo tipo de batifondo y nadie hace lo que corresponde. (??)