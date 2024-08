Cómo obtener la certificación negativa en MI ANSES

La Certificación Negativa puede obtenerse a través de la web del organismo www.anses.gob.ar o mediante la app, ingresando en mi ANSES, y sirve para acreditar que en los últimos seis meses la persona no cuenta con obra social, no posee aportes como trabajador en relación de dependencia o de casas particulares, ni transferencias como autónomo o monotributista, no cobra prestaciones de ANSES, ni programas sociales.

Para obtenerla desde la web, se debe ingresar el CUIL y el período a consultar. En el caso de hacerlo por la app, además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social.

Esta constancia no requiere sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días.

Para más información, los interesados pueden ingresar aquí.