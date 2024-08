Ha trascendido...

... que si bien ya no sorprende a nadie, los semáforos en las principales avenidas, por no estar sincronizados con onda verde, generan atascamientos en el tránsito en las principales avenidas en las horas pico y no se logra normalizar esta situación.

... que los principales problemas de obstrucción en el desplazamiento vehicular y en especial de los transportes públicos, se genera en las horas de salida de las escuelas, con estacionamientos hasta en triple fila, como se lo puede advertir en la Av. Belgrano y calles laterales.

... que vecinos residentes en el sector que va desde la Avda. Roca hasta los margenes de la autopista La Plata-Buenos Aires, reclaman seguridad y afirman que los móviles policiales pasan cuando se les dá la gana ¡Agarrate Catalina!!!.