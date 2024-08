El Garrahan va al paro

Abrazo al Hospital Garrahan el 28 de agosto a las 13.30 hs y PARO el 4 de septiembre

Comunicado:

Las autoridades reconocen las que el reclamo es legítimo, que las/los 1700 trabajadores del Garrahan no alcanzan la canasta familiar de 700.000 pesos.

Según las autoridades del hospital el reclamo es considerado válido también en el Ministerio de Salud, pero rechazado por el Ministro de Economía nacional, Luis Caputo.

A la vez, aseguran las autoridades que “no quieren que el Garrahan se caiga”.

La Asamblea reflejó la situación desesperante de trabajadores y trabajadoras que no llegan a pagar las cuentas mensuales de su familia, transporte, alimentos, alquiler, luz, gas etc, y que la situación no se soporta más.

Las consignas que unifican el reclamo son:

100% de recomposición salarial

1.400.000 pesos de salario mínimo

No al impuesto al salario

*ya hemos presentamos un recurso de amparo contra el impuesto al salario desde la APyT

*el Garrahan depende 80% de Nación y 20% de CABA