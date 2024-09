Brian Impellizzeri, nueva medalla dorada para Argentina

El atleta argentino Brian Impellizzeri, de 26 años, logró la segunda medalla dorada en los Juegos Paralímpicos París 2024, algo que no ocurría desde Atlanta 1996, en la prueba salto de longitud T37 masculino.

Impellizzeri llegó a esta competencia como candidato a raíz de sus antecedentes (campeón mundial, presea de plata en Tokio 2020 y primer puesto en los Parapanamericanos de Santiago de Chile 2023) y este martes obtuvo una marca de 6,42 metros en su segundo intento en el Estadio Olímpico de París, donde obtuvo un nulo en el salto final.

"Estoy muy emocionado, vine a buscar esto. Trabajé muchos años, cambiando muchas cosas. Sé que puedo más. Mi cabeza juega muy bien, no sé cómo hago. Es algo que va generando la experiencia. No permití que la presión se me caiga encima", declaró el rosarino en un mano a mano con TyC Sports.

Impellizzeri, quien en la pasada final paralímpica había logrado su mejor salto: 6,44 mts, obtuvo la segunda medalla dorada para Argentina en los Juegos Paralímpicos 2024, luego de la conseguida por el nadador Iñaki Basiloff.