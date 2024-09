Visita del nuevo Gobernador del Distrito Rotario

El Gobernador vino acompañado por el asistente de ambos Clubes, Sr. Carlos Acuña, y su esposa Lilian. Recibió a cada Club por separado, realizando una entrevista con cada Club, a fin de conocer los trabajos y proyectos que están realizando o van a realizar.

El Gobernador, conversó intensamente sobre un proyecto que está en marcha hace años por la la Fundación Rotaria, la ONG de Rotary Internacional, que es la más importante en materia de Becas Internacionales para. Estudiantes y además y fundamentalmente, la impulsora de la Campaña POLIO PLUS, a la que le falta muy poco para erradicar en el mundo la Poliomielitis. una enfermedad muy peligrosa y con secuelas. Solo faltan algunos casos de Pakistán y un Estado Africano, expresando el Gobernador, la necesidad de que los rotarios en el mundo y los particulares que se adhieran a contribuir para tal campaña, se movilicen para erradicar esa terrible en enfermedad, instando a los presentes, como rotarios, visitar Instituciones, Colegios, etc. par dar cuenta de esta Campaña, que es mundial, y que persigue erradicar dicho flagelo en el mundo, haciendo consciente a todos, y tomar conciencia de la enfermedad y del combate contra la misma.



Además el Gobernador preguntó sobre otros elementos de cada Club, constituyéndose una conversación de ida y vuelta, quedando aquel satisfecho por sendas reuniones. Luego se inicio la fiesta homenaje de dichos Clubes al Gobernador visitante y su señora esposa Lilian, izándose las bandera, Rotaria, Argentina, por los dirigentes invitados a hacerlo. Al final de la cena, el Gobernador expresó unas palabras a todos los presentes, a las que agregó las palabras de su esposa Lilian sobre la Campaña Polio Plus.



En una simpática expresión, el Gobernador, les pidió a los Presidentes de cada club (Luis Garcia de Sarandí, Claudio Alfredo Moragues de Dominico y al socio fundador del Rotary Club Dominico Roberto David Bruzzoni), firmaran una camisa que para el mismo es muy simbólica en su vida y trabajo, terminando la reunión, arriándose las banderas con los aplausos de los presentes, y los regalos que tanto al Gobernador como a su esposa, cada Club les entregó, y cada Presidente de los Clubes dijeron unas palabras de admiración y gratitud al visitante y su esposa, entregando sendos obsequios. terminando la reunión con el arrío de las banderas.