Homenaje a Eladia Blázquez en Wilde

Con el inicio de la primavera, el tango celebra a una de sus pioneras que, valga la metáfora, lo hizo florecer con profundidad tanto en letras como en melodías. Eladia llegó a la vida en Avellaneda, en el verano de 1931 y dejó el mundo físico un 31 de agosto de 2005.

Su obra, prolífica y variada, inspira todavía a muchísimos artistas. Por eso, el dueto conformado por la cantante Micaela Bilowus y la pianista Marina Ruiz Matta recorrerá las postales sonoras que esta gran artista supo trazar, con una entrada popular de $2000.



Así, y mientras se prepara para el encuentro con el público, la vocalista de este particular y necesario proyecto destacó: “Estoy transitando la mayor de las gratitudes al interpretar las obras de Eladia Blázquez, que fue vecina de mis abuelos y mis padres en Gerli.

Cantarla representa conocer varias Eladias, algo que muchas veces también me interpela por la cantidad de versiones/roles que vamos ocupando. Ella lo hizo a través de los géneros. Por lo tanto, no dudé en tomarlo para contar paisajes, emociones y sobre todo -como decía ella misma- decir la verdad si parecer ni tonto ni cruel".



Bilowus señaló además que la autora de “Sin piel” ha sido y es muy criticada, “pero sólo realzó más su imagen”.

Sin dudas, en la noche de inicio de la primavera, a las 20 horas, la sala ubicada en Juan Cruz Varela 6261, Wilde, se poblará de tangos, canciones y milongas de una mujer que supo hacer de su pasión un oficio, una mujer que con su coherencia persiste en el corazón del público.



“Queremos que se pueda acercar todo el barrio”, remarcaron las artistas.Las entradas anticipadas pueden reservarse telefónicamente al 15 35744232, como se adelantó, a un valor de $2000.