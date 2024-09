La Mesa de la Militancia Peronista de Avellaneda fija su posición política

EL COMUNICADO

Cuando escuchamos a quienes deben representar al peronismo bonaerense criticando a quien no sólo ganó una elección para llevar adelante los designios de nuestra provincia, sino que lo hizo dos veces, y decir de que aquellos que se quejan habiendo sido puestos por el dedo de Cristina, nos preguntamos: cómo es que pueden cuestionar al Cro. Axel Kiciloff, cómo es que pueden salir a desgastarlo, a decir que fue puesto, sin reconocer de que quienes los critican sólo han llegado a ese lugar por ser hijo de, de ser heredero, pensando tal vez de que esa virtud pueda ser transmitida por vía genética.

Axel no fue puesto por el dedo de nadie en particular, y sí por las manos de millones de bonaerenses que lo votaron en el 2019, y lo volvieron hacer en el 2023. Nadie le regaló nada, y sólo él pudo construir un modelo de provincia que, seguramente podrá transpolar en el 2027 llevando adelante un proyecto de país que permita salir a la Argentina de esta crisis neoliberal que nos encontramos atravesando. Aquellos que hablan de unidad ante todo intentan desconocer a quien debería estar hoy encabezando el peronismo bonaerense, no dándole el lugar que el gobernador debería ocupar y, solo porqué, por el afán de no soltar la lapicera con la que nutren a su espacio, en detrimento de la representatividad que debería tener todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires.

Y, lo peor, es que esa triste realidad en la cual sólo les interesa los lugares que pueden ocupar en las listas legislativas no los deja ver como poco a poco van destruyendo un partido que por empezar se encuentra por arriba de todo hombre. Como alguna vez dijo el General, primero está la patria, luego el movimiento, por último los hombres.

Hoy vemos como quienes se creen los dueño de la verdad, que viven en su propio ideario, se encuentran cada vez más lejos de la realidad. Nunca han realizado una autocrítica y sólo saben decir Yo no tengo la culpa de esto o aquello, desconociendo de que han sido parte de todo un proceso en el cual, en gran parte, quien los conduce tuvo mucho que ver en las decisiones que fueron tomadas, imponiendo candidatos presidenciales, y luego sacando todo tipo de apoyo y no haciéndose cargo de estas imposiciones.

Hoy la Mesa de la Militancia sabe dónde tiene que estar y a quien acompañar. Sabemos que la reconstrucción que se está intentando realizar del peronismo, a través de Axel Kiciloff, de Jorge Ferraresi, de tantos dirigentes provinciales y también nacionales, es el único camino que le queda al pueblo argentino para volver a soñar con una patria justa, libre y soberana. Con la justicia social que nos enseñó Evita, con la independencia económica y la soberanía nacional que intenta destruir este mal gobierno de Javier Milei. Volver a Perón, volver al justicialismo es la esencia que hace falta para recuperar la alegría y la esperanza del pueblo.

Con humildad y sin iluminados que creen que pueden hacer y deshacer a su antojo, desconociendo la voluntad popular, ninguneando a quienes sí representan a la gente que los ha votado. A llegado la hora de decir hasta acá llegamos. Con unidad, sin condicionamientos ni a Axel ni a nadie. Y si la unidad no fuera posible, con internas que permitan de una vez determinar quienes deben llevar adelante la conducción, y respetando aquello de quien gana conduce, quien pierde acompaña, dejando de lado y de una buena vez la mezquindad de sólo mirarse al ombligo, y haciendo posible volver a tener una argentina para todos y todas.

Mesa de la Militancia Peronista de Avellaneda, Septiembre de 2024.-