Hoy para el Garrahan desde las 7 am y marcha desde el hospital al Congreso

En ese sentido, este cese de actividades lo realizan camino al primer paro de 48 horas, que será los días 8 y 9 de este mes “en caso de no tener respuestas de los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri” (el Garrahan depende 80 por ciento del gobierno nacional y 20 de CABA), con marcha el día martes 8 de octubre al Ministerio de Trabajo de la Nación, para reclamar al ministro Luis Caputo “100 por ciento de recomposición salarial, salario inicial de 1.400.000 pesos y en rechazo del impuesto al salario”, mismo reclamo que realizaron en el paro anterior del pasado 19 de septiembre al “renunciado” (ex) ministro Mario Russo, con marcha al Ministerio de Salud, pedido que ya realizaron al nuevo funcionario a cargo, Mario Lugones, con solicitud “urgente” de audiencia. El primer paro de este plan de lucha fue el día 4 del pasado mes.

“Miércoles 2 de octubre, paro y movilización al Congreso en columna de salud en la Marcha Universitaria. Cronograma de actividades: 7 horas concentramos en (la entrada de la calle) Combate de los Pozos; 9:30 horas, caminata por el pasillo central hasta la Dirección; 11 horas, intervenciones de los sectores que estamos parando; 14 horas, comenzamos a movilizar junto a residentes y otros sectores de salud (al Congreso Nacional)” y “al terminar la movilización volvemos a (la entrada del Garrahan de la calle) Combate (de los Pozos) a seguir bancando el paro”, expresaron en un material conjunto de difusión las y los Profesionales y Técnicos del gremio APyT Garrahan, la Junta Interna de ATE Garrahan y Autoconvocados Garrahan.

Las medidas de fuerza fueron precedidas por dos protestas de "abrazos simbólicos a la institución", en reclamo de "un 100 por ciento de recomposición salarial, que es lo perdido en el período de agosto de 2023 a hoy, un salario inicial de 1.400.000 pesos para cubrir la canasta básica, y en rechazo al impuesto al salario y a injusticias como el pago de 150 mil pesos por guardia de 24 horas, unos 6 mil pesos por hora, la mitad que en el sector privado, y en uno de los hospitales más prestigiosos de latinoamérica".

En este contexto, APyT reveló recientemente, mediante un comunicado, que “el Consejo de Administración del Garrahan anunció un bono por única vez de 500 mil pesos para todo el personal”, medida que “analizamos” y ante la cual, de igual manera “anticipamos la continuidad de los paros”, porque “en una primera reflexión sobre el anuncio del bono, es que contra todo lo que nos decían, plata evidentemente había. Lo segundo, es que no alcanza con un bono por única vez’: no se paga ‘por única vez’ el alquiler, o los servicios con aumentos exorbitantes, o el transporte para venir a trabajar o la comida de nuestras familias. Lo elemental sería que se incorpore al salario básico de todo el personal del Hospital Garrahan y que esto impacte de forma permanente en el ingreso de cada trabajador y trabajadora y se compute este importe para aguinaldo, jubilación, etc. Esta es la medida inmediata que debería anunciar la gestión del hospital y el Ministerio de Salud, a cargo ahora de Mario Lugones”.

“Llevamos siete semanas de conflicto. El movimiento de protesta no para de crecer. Hace unos días se incorporaron las y los residentes del Garrahan, quienes sostienen parte fundamental de los servicios del hospital. En medio de nuestros reclamos, hubo renuncia o despido del (ex) ministro Mario Russo y quedó claro que es desde el Ministerio de Economía y desde ‘la Rosada’ que definen el presupuesto para el Garrahan y la salud pública. Entonces los vamos a interpelar directamente, y además de parar este 2 de octubre en apoyo al reclamo universitario, ratificamos para los días 8 y 9 de octubre las medidas de fuerza votadas, y el 8 vamos a estar movilizándonos al Ministerio de Economía. El señor Luis Caputo debería recibirnos para entender de primera mano de qué se trata sostener el hospital pediátrico de alta complejidad más importante de Sudamérica. Tenemos varias cosas para decirle al Ministro”. Recientemente, APyT solicitó también audiencia con el nuevo ministro de Salud nacional, Mario Lugones.