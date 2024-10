El Gobierno echó a los cinco integrantes del Consejo de Administración por querer pagarle un bono de 500 mil pesos al personal

Atravezando una jornada de paro y movilización, todo el personal del hospital Garrahan recibió una impactante noticia: El ministro de Salud, Mario Lugones echó a los cinco miembros del órgano responsable de administrar el hospital pediátrico nacional. El motivo: la resolución para que todo el personal cobrara un bono excepcional de $500.000, por única vez y con recursos genuinos del hospital para paliar transitoriamente la falta de una mejora salarial por paritarias que mantiene los salarios retrasados con respecto de la inflación

Integraban el Consejo de Administración su presidente Oscar Imventarza, Patricia Elmeaudy, Oscar Pérez, Andrés Scarsi y Silvia Prieri. Los cinco quedaron fuera hoy del Consejo de Administración. El médico Imventarza continuará al frente del Servicio de Trasplante Hepático del hospital.

El personal había sido notificado que se otorgaría un bono excepcional de 500 mil pesos, aumentando por única vez el monto de los bonos que mensualmente reciben médicos, enfermeros y administrativos y que se pagan con dinero que recibe el hospital por distinos canales (obras sociales y otras retribuciones). Esta vez durante dos meses se recaudó 4.500 millones de pesos y se decidió repartirlo por partes iguales a todos los trabajadores del hospital.

"Ese dinero lo conseguimos nosotros, poniendo las cuentas en orden. Ni los gremios que nos representan ni el ministerio consiguió esta cifra para aportar a los magros sueldos de todo el personal", señaló uno de los profesionales del hospital en diálogo con La Calle.

Pero esa medida enojó al ministro de Salud Mario Lugones que categóricamente dijo NO a esa resolución por no haber sido consultada. Lo que desconoce el nuevo ministro, es que el Consejo no tiene por qué consultarle porque por la ley de hospitales, tiene la potestad de manejar dinero genuino o proveniente del hospital. "Pero a mí no me parece", dijo el ministro. Por lo tanto le pidió la renuncia a los cinco integrantes del Consejo de Administración.

El Gobierno ya puso el pie en el único hospital del Estado que trabaja en forma independiente con un alto nivel de excelencia, administrando sus recursos intachablemente a pesar de la crisis económica que sufre el país.

Y dejar acéfalo el Consejo de Administración, es una gran excusa que esgrime el Gobierno para intervenir.

marta portilla/diario La Calle