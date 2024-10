"El tiempo de las mariposas": la nueva obra de Iñaki Urlezaga llega a La Plata

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Municipalidad de La Plata, presentan el espectáculo de danza "El tiempo de las mariposas", la nueva obra del reconocido coreógrafo bonaerense Iñaki Urlezaga. El evento tendrá lugar el jueves 10 de octubre a las 20:00 en la Nave Central del Pasaje Dardo Rocha, ubicado en 50 entre 6 y 7 de la capital bonaerense.

Las entradas son gratuitas y se podrán reservar de manera online, desde el sábado 5 de octubre, a las 12:00, a través del formulario publicado en la página web del Instituto Cultural (https://institutocultural.gba.gob.ar/).

La obra, inspirada en el libro "El segundo sexo" de Simone de Beauvoir, explora desde el lenguaje corporal y la danza, las dinámicas de la mujer y su importante avance en la sociedad. "Contará con una puesta minimalista, música de Brahms y Piazzolla, con un fuerte énfasis en la interpretación de los bailarines y los músicos entrelazados en el escenario", comentaron desde el organismo cultural conducido por Florencia Saintout.

"Esta obra hace bastante tiempo que tengo ganas de hacerla por varias razones: vengo viendo con mucha atención al movimento feminista, a la sociedad, y lo que todo eso me ha atravesado personalmente. Me hizo entender tantas cosas, me ha hecho vivir tantos sentimientos que desconocía, que realmente no podía creer lo que adormecia y convalidaba", expresó Urlezaga.

Y agregó: "Esto se trata de poder escuchar la voz femenina, de poder sentir el dolor. Es una obra que habla de la liberación, habla del colectivo tan hermoso que las mujeres han logrado y que han comprendido, no sólo entendido, que de manera grupal creo y apoyadas las unas a las otras, es que realmente son fuertes".

"Lo más lindo para mi que tiene este conjunto, este elenco es que es gente joven. Yo siempre trato de hacer ese mix porque le da a la gente joven la posibilidad de entender lo que es el profesionalismo. Y después la gente jóven que está llena de ganas, de ilusiones, de hambre por crecer", expresó el director sobre el elenco.

La obra busca plasmar en el escenario una pieza que visibilice el importante cambio que generó el avance de la mujer en la sociedad y una reflexión en torno a la libertad de los cuerpos.

Iñaki Urlezaga es reconocido internacionalmente por su actividad artística como bailarín, director y coreógrafo. Nacido en 1975 en La Plata, se desempeñó como Primer Bailarín en el Teatro Argentino de La Plata y en el Ballet Estable del Teatro Colón. En 1995 fue invitado por Anthony Dowel para unirse al Royal Ballet de Londres, donde participó como Primer Bailarín de la compañía desde 1995 a 2005. En el año 2005, invitado por Ted Brandsen, se unió como Primer Bailarín Invitado al Dutch National Ballet de Holanda. En su carrera profesional, bailó en escenarios internacionales reconocidos como el Teatro Bolshoi, la Scala de Milán, el Teatro Real de Madrid y la Ópera de Washington.

Cada 10 de octubre se conmemora en el país el Día Nacional de la Danza, con motivo de homenaje a nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón, que en 1971 fallecieron en un accidente aéreo cuando la avioneta en la que se trasladaban sufrió un desperfecto y se estrelló sobre el Río de la Plata sin dejar sobrevivientes. Allí viajaban: Norma Fontenla, José Neglia, Antonio Zambrana, Carlos Santamarina, Carlos Schiaffino, Margarita Fernández, Martha Raspanti, Rubén Estanga y Sara Bochkovsky.

LINK DE ENTRADAS: https://forms.gle/fMM7FN4gDjrSuvfG6