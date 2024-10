16º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte hacia la desmanicomialización

Este evento único en el mundo por sus características, reúne a Artistas Usuario/as de Hospitales de Salud Mental Monovalentes, Servicios de Salud Mental de Hospitales Generales y Centros de Salud Mental oficiales y comunitarios y organizaciones y grupos artísticos y comunitarios, que tengan al Arte como práctica y que estén comprometidos ideológicamente con los procesos de desmanicomialización y en contra de la lógica manicomial, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657/2010 y su Decreto Reglamentario Nº 603/2013.

Se presentarán trabajos y espectáculos de música, teatro, danza, mimo, títeres, plástica, literatura, radio, periodismo, fotografía, circo, música, artes combinadas y otros. También habrá talleres, conferencias, proyecciones y exposiciones, mesas de intercambio en modalidad virtual.

Además, participaremos en espacios públicos como marchas y plazas con consignas como: “Resistir es crear”, “Cuando la crueldad avanza, la salud mental se organiza”, “Sin agua no hay acuarelas. No a la mina”, “Salud mental, trabajo y soberanía alimentaria”, “Salud integral, accesibilidad y salud mental”, “Salud mental, diversidad e identidad de género”, “Sin Derechos Humanos, no hay salud mental”.

Participan delegaciones de: Argentina: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Buenos Aires, CABA, Córdoba, Chaco, Tucumán, Salta; Brasil, Ecuador, Venezuela. (InfoGEI)Ac