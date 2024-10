Sociedad | 9 oct 2024 MES MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA LALCEC lanza la campaña "No te cuides a medias" 10:49 |Hay muchas cosas que podemos dejar a medias, que no nos van a cambiar la vida. Lo que no podemos dejar a medias es el cuidado de nuestra salud, en especial la mamografía anual, sabiendo que 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida.