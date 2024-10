En su cumpleaños número 40, EDEA convoca a participar del 34 Salón del poema ilustrado y pintura poetizada.

BASES

POEMA ILUSTRADO:

Cada participante podrá presentar solamente una obra lista para colgar que no exceda los 60x 90cm., marco incluido y un mínimo de 35 x 40cm. La temática y las técnicas empleadas son libres y el poema deberá ser parte de la obra.

PINTURA POETIZADA:

No serán permitidas las fotografías. Sólo podrán presentarse obras originales o ya realizadas que se hallen dentro de las medidas que se especifican: 60cm x 90 cm, como máximo y 35 x 40 cm. como mínimo, marco incluido.

Los poemas no deberán exceder en ambos casos los veinticinco versos. No se aceptará prosa poética y en la Pintura Poetizada, estarán escritos a máquina o computadora, en una hoja tamaño A4, pegada sobre una cartulina de igual tamaño, lista para ser colocada al lado del cuadro que ilustra.

Cada participante podrá presentar una sola obra por categoría, abonando por cada una la suma de $2.000.- en concepto de inscripción. No se aceptarán obras expuestas en años anteriores. Los cuadros deberán presentarse en condiciones para ser colgados. Las obras se recibirán el martes 5 de noviembre de 16 a 20 horas en el mismo Salón de Exposición, Alsina 234, Avellaneda.

La entidad se reserva el derecho de admisión. No se responsabiliza por posibles deterioros ni de aquellos cuadros que no sean retirados el día de Clausura.

El día del cierre de la muestra se llevará a cabo la lectura de los poemas, se entregarán catálogos y certificados de participación. Al término, se brindará como de costumbre por la vigencia cultural de nuestra querida institución de Avellaneda en su cumpleaños número 40.

Más información a los teléfonos:

15-68796976 / +54 9 11 5509-1994

por email: [email protected]