La multa por pasar un semáforo en rojo ya cuesta lo mismo que el alquiler de un monoambiente

Cruzar un semáforo en rojo se castiga con una multa diferente en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires para el más de millón y medio de vehículos que cruzan a diario por los corredores de la avenida General Paz y el Riachuelo.

Del lado de la Provincia las actas de infracción oscilan entre $129.900 y $389.700, mientras que en CABA cuestan algo más caras: entre $189.060 y $945.300, aunque en ambos casos tienen un denominador común: pueden llegar a costar lo mismo que el alquiler mensual de un monoambiente.

El exceso de velocidad se pena desde $194.850 hasta $1.299.000 en la provincia de Buenos Aires (PBA), en tanto en la Ciudad los montos son más severos: van desde $252.080 a $2.520.800.

Si bien el fundamento en ambas jurisdicciones es similar sobre el riesgo que representa tanto para el conductor como para otros usuarios de la vía y reduce considerablemente el tiempo de reacción ante imprevistos y aumenta las probabilidades de colisiones graves en zonas urbanas, los valores fijados en uno y otro lado del límite difieren en más a favor de la Capital Federal.

Desde septiembre, la Unidad Fija (UF) tiene un valor de $1299 durante el bimestre septiembre-octubre y actualizará en noviembre.

La frontera de la gravedad

La línea de $ 600 mil divide teóricamente la gravedad de la infracción penada: por ejemplo, los conductores que tapen la patente con su vehículo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podrían enfrentar una multa de $630.200.

Obedece a que ocultar o tapar la patente de un vehículo se considera muy importante, porque las placas permiten identificar los autos en el tránsito y ante cualquier tipo de infracción.

Al hacerlo, se toma como que el conductor intenta evadir responsabilidades legales, lo que puede poner en riesgo la seguridad vial y complicar el trabajo de las autoridades.

Según la gravedad del acto, cometer esta infracción puede llevar a consecuencias como multas elevadas, el secuestro del vehículo o incluso acciones penales.

La mayor severidad en el ámbito bonaerense recae sobre los automovilistas que conduce en estado de ebriedad, bajo los efectos de estupefacientes y/o cualquier sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales.

Lo mismo que cuando alguien se niega a un control de alcoholemia. No respetar los límites de velocidad permitidos. Violar la señalización de los semáforos.

Los montos más frecuentes en la Provincia son:

Exceso de velocidad: entre $194.850 y $1.299.000.

Conducir con exceso de alcohol en sangre o por consumir estupefacientes: entre $259.800 y $1.299.000.

Mal estacionamiento: desde $64.950 a $129.900.

Pasar un semáforo en rojo: entre $129.900 y $389.700.

No utilizar el cinturón de seguridad: entre $129.900 y $389.700.

En la Ciudad

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 140 km/h: hasta $2.520.800

Pasar una barrera baja: $252.080 a $1.260.600

Tapar la patente: $630.200

Pasar un semáforo en rojo: entre $189.060 y $945.300

Obstruir rampas para discapacitados: $189.600

Enviar mensajes de texto durante la conducción: $126.040

Obstruir carriles exclusivos: $94.530

Conducir con auriculares puestos o hablando por teléfono: $63.020

Mal estacionamiento: $63.020

No utilizar el cinturón de seguridad: $63.020

No tener la VTV: $63.020

Exceso de velocidad cuando se circula a más de 20 km/h: $44.114

Portar licencia de conducir vencida: $31.510

No portar licencia de conducir: $31.510

Fuente: Noticias Argentinas