Fernando Espinoza involucró judicialmente a su hija, se realizó una pericia express y la justicia le permitió viajar a Barcelona

Por: Luis Gasulla

En las últimas horas, la hija de Fernando Espinoza fue denunciada en Comodoro Py por el posible delito de lavado de activos. El intendente de La Matanza la involucró, involuntariamente, al ofrecer una caución a la justicia por 10 millones de pesos a nombre de Magalí Eva, su hija monotributista. Espinoza se enteró de la noticia en Barcelona, España, donde participa del Congreso Smart City Expo World. Los increíbles costos del viaje.



El juez federal Ariel Lijo investigará los posibles delitos de lavado de activos y el origen de los fondos con los que la hija de Espinoza, Magalí Eva, pagó la caución de 10 millones de pesos para que su padre pudiese salir del país rumbo a Barcelona, España.



En el juzgado federal Nº12 ya se investiga cómo una monotributista categoría 1 y que, según la AFIP, factura hasta 15 mil pesos al mes, obtuvo 10 millones de pesos para conseguir el permiso especial con el que su padre pudo viajar a Barcelona.



La plata fue abonada desde la cuenta personal de la hija que, en el año 2021, facturaba a través de una sociedad vinculada con su propia familia al Colegio de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires tal como publicó el sitio PeriodismoyPunto, hace dos años. En el domicilio legal de la sociedad, ubicado en Ciudadela, vivía un familiar de la familia Espinoza.



La denuncia a la hija de Espinoza se origina en la causa en la que el intendente de La Matanza está procesado por abuso sexual simple. Justamente, en la causa que tramita en el juzgado de Luis Alberto Schelgel, la semana pasada, se realizó la primer pericia psicológica al supuesto victimario de una manera express según denunció la defensa de Melody Rakauskas, la denunciante del intendente. Según el abogado de la víctima, Marcelo Urra, “Espinoza estuvo en los Tribunales menos de 30 minutos, algo inusual para una pericia y llegó en una camioneta Citroen Partner polarizada. Lo protegieron para que no tuviese contacto con la prensa, o sea, no llegó ni se fue caminando como todos nosotros, parece que tiene privilegios” aseguró a NA.



Según expertos en pericias, en causas judiciales por delitos sexuales, como Alicia Crosa, “una pericia nunca puede durar menos de una hora con excepción de que frente al periciante, la persona diga que no colaborará” explicó la especialista a NA.



El jueves 31 de octubre, al día siguiente del paro de transporte aéreo, Espinoza viajó por Iberia rumbo a Barcelona a un Congreso en el que fue invitado, tal como consta en la causa judicial, por la Federación Argentina de Municipios que él mismo preside. Por esa razón, la querella cree que “Espinoza se invitó a sí mismo”. Llegó a Barcelona por la clase Premium turista tal como accedió este portal a los tickets de viaje que el intendente matancero había presentado previamente a la justicia para presionar con una decisión favorable a su viaje a España.



El costo de los tickets de avión ascendió a 1.500.000 pesos. Se hospedarña hasta el 9 de noviembre en el Hotel Catalonia Resorts que incluye, entre sus servicios, con una cómoda pileta climatizada y un caluroso spa. Ubicado a pocos metros de la Plaza Céntrica Cataluña y a unas cuadras de las Ramblas, la noche en el hotel cuesta 2941 euros. Por lo tanto, el viaje, hospedaje más vuelo, ascendió a 6 millones de pesos. El costo del mismo será abonado por la Federación Argentina de Municipios.



La justicia autorizó el viaje basados en que la defensa de Espinoza aseguró que no existía peligro de fuga ya que el procesado explicó dónde estará y acreditó los pasajes de avión y el recibo del hotel donde se hospedará. La Cámara Bonaerense estuvo de acuerdo y convalidó la solicitud del intendente de La Matanza.

Para Rakauskas es un “escándalo” pues se demuestra “la impunidad que tiene Espinoza que sigue riéndose de mí al igual que la justicia argentina”.



Horas después de la autorización a Espinoza, la Cámara le ordenó a Rakauskas que no se divulgue información confidencial que comprometa a personas vinculadas en la causa como la citada hija de Espinoza. También solicitó la justicia que la víctima cuide sus formas y tratos a los integrantes judiciales como la fiscal que interviene en la causa, la ex funcionaria de Aníbal Fernández en el SEDRONAR, Mónica Cuñarro.



“Quiero llegar al juicio oral como sea” asegura Marcleo Urra a NA que entiende la decisión judicial pero no la comparte: “Espinoza compra periodistas, arregla con medios de comunicación y difunda información falsa mientras que la justicia se preocupa por lo que diga Rakauskas”.



Para la víctima, hasta este momento de la justicia, de Espinoza, la pelea “es desigual” y parece una batalla entre David y Goliat.



Por Luis Gasulla/Noticias Argentinas