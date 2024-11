País | 14 nov 2024 Por qué Cristina no va a la cárcel a pesar de que Casación ratificó la condena a 6 años de prisión 08:47 |La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena a seis años de prisión a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner por administración fraudulenta e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, sin embargo, no será encarcelada.