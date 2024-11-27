miércoles 27 de noviembre de 2024 - Edición Nº519

Provincia | 27 nov 2024

Comenzó el análisis de los pliegos para ocupar vacantes en la Justicia Bonaerense

11:23 |La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado llevó adelante este martes la primera jornada de análisis a los aspirantes a diferentes vacantes en la Justicia. En esta primera instancia los integrantes del Cuerpo procedieron a realizar las entrevistas de rigor a los primeros 100 postulantes. Las jornadas evaluativas continuarán durante miércoles y viernes.

TAGS: SENADO BONAERENSE, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, VACANTES

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado Bonaerense reunió este martes a sus integrantes para iniciar la primera jornada semanal de análisis de los pliegos enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes en diferentes ámbitos de la justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El Cuerpo concretó en esta ocasión las entrevistas de rigor a los primeros 100 aspirantes.

La jornada fue encabezada por el titular del ente de análisis, el senador de Unión por la Patria Emmanuel González Santalla, quien estuvo acompañado por sus pares de bancada, el vicepresidente Primero del Senado Luis Vivona, Gustavo Soos, Amira Curi y Gabriela Demaría. 

Siguieron las alternativas de manera remota Sofía Vannelli (Unión por la Patria); Adrián Santarelli (Unión por la Patria) y Sergio Berni (Unión por la Patria).

La Comisión continuará con el análisis de los expedientes este miércoles desde las 10 hasta las 18 y repetirá la modalidad el viernes en ese mismo horario.

Durante la jornada pasaron por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos los siguientes aspirantes:

1.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA - LANÚS.YANINA VANESA ESTEVEZ

2.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA - LANÚS, SEDE LANÚS. DRA. CLAUDIA VERÓNICA RICARDO

3.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA - LANÚS, SEDE AVELLANEDA.DR. LUCAS NAHUEL MORAN

4.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA. DR. MARCELO ADRIÁN DOMINGUEZ

5.- JUEZA DE JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE GENERAL ALVEAR DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DRA. MARIA VIRGINIA PAOLTRONI

6.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DR. MARCOS FEDERICO GARCIA ETCHEGOYEN

7.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DR. BERNARDO JUAN CECILIO FERNANDEZ DE VILLEGAS

8.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL. DR. MARTÍN OSCAR VICECONTE

9.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL. SEDE TANDIL.DR. SEBASTIÁN MANUEL SARDE

10.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA.DR. CHRISTIAN MARCELO BENÍTEZ

11.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DRA. SANDRA VIVIANA ADORNO

12.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL.DR. GUSTAVO ADRIÁN IACARUSO

13.- DEFENSORA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DRA. FABIANA PAOLA VANNINI

14.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DR. ALBERTO ANTONIO MANZI

15.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DR. PATRICIO JAVIER LOMBARDI

16.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DRA. MARÍA LAURA BERTERREIX

17.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA.DR. CHRISTIAN ALBERTO YESARI

18.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. JUAN MARTÍN ENZAGARAY

19.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. JUAN PAULO GARDINETTI

20.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, SEDE MAR DEL TUYU.DRA. JACQUELINE LOURDES BARBIERI.

21.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES.DR. EMILIANO JAVIER LAZZARI

22.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. SANTIAGO FRANCISCO CREMONTE

23.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN.DR. RAFAEL FEDERICO DI TOMASSO

24.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN. DRA. MARÍA FABIANA PATIÑO

25.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN. DR. JUAN LEOPOLDO SINGLA

26.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. SOLEDAD EMMA GASPARINI

27.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. SOLEDAD MARIANA VIEGAS

28.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. RICARDO ANDRÉS TRIPALDI

29.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DRA. PILAR SAGASTUME

30.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. PABLO ERNESTO LAGO

31.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. RAMIRO MARCELO HERNÁN LARRAÑAGA

32.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. LUIS OSCAR ROMASZCZUK

33.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. PEDRO LEONARDO ROMANO

34.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. KARINA ELIZABETH SANTILLAN

35.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. AGUSTÍN MARANO

36.- JUEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. IGNACIO ALBERTO TROTTA

37.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. MAGALÍ RAQUEL LOVOTTI

38.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. MARINA VIVIANO HIDALGO

39.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DRA. CLAUDIA GABRIELA TABACMAN

40.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. FEDERICO CARRILLO

41.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SEBASTIÁN ALEJANDRO GRYS

42.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. MARÍA GUILLERMINA LUQUE WICKHAM

43.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. SABRINA MARTA MAROTTA

44.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. ROBERTO DANIEL PUCCI

45.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JOSÉ MIGUEL REYNOSO

46.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. MARÍA FERNANDA ARRINDA

47.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. PATRICIA LORENA BARRIENTOS

48.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. MARÍA FERNANDA ANAYA

49.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JONATHAN RENÉ BARRAUD

50.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. LUCIA COPERTINO

51.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SEBASTIÁN CARLOS DE CESARE

52.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. GEORGINA MARÍA RETAMALES

53.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. MATÍAS MANUEL OCAMPO

54.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JAVIER EZEQUIEL VIGNOLO

55.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. EDUARDO ESTEBAN MAGOJA

56.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. NATALIA PAZZANO

57.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. LEONARDO SCHUHMANN

58.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. FERNANDO GUSTAVO FERNANDEZ

59.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. LEANDRO ARIEL PATETTA

60.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. ROMINA FLORENCIA PELLEGRINO

61.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. SERGIO FERNANDO ZARATE

62.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. LUCÍA LAPORTE

63.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA IRENE MARCHIANA

64.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. GASTÓN EDUARDO PARRA

65.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. GERMÁN EMANUEL PETTOELLO

66.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA DEL MILAGRO BALIERO

67.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. MIGUEL AGUSTÍN JAUREGUI

68.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. PABLO ALEJANDRO BALDASSINI

69.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. LEANDRO JULIO ENRIQUEZ

70.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA EUGENIA RIJAVEC

71.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. MATÍAS EZEQUIEL LATTARO

72.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. JUAN ANTONIO REPETTO

73.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. AGUSTINA RUSSI

74.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. MARTÍN HERNANDO CHERUBINI

75.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. GABRIELA ANDREA ROSSELLO

76.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO. DRA. MARIANA SOLEDAD SCHEMBERGER

77.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. SEBASTIÁN OSCAR BISQUERT

78.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. MARÍA SILVANA BEATRIZ BONINI

79.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. FERNANDO JESÚS GONZALEZ

80.- FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MARTÍN EZEQUIEL VISCOVICH

81.- DEFENSOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. JONATAN LAY

82.- JUEZA DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. CINTIA VALERIA GIRARD

83.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. HUGO ALBERTO LLADÓ

84.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. ELIANA ASSALONE

85.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MARCELO ÁNGEL BALLABRIGA

86.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MAXIMILIANO RUBÉN GOMEZ

87.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. NATACHA SOLEDAD SCOPELLETI

88.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. CARLA NATALIA FERNANDEZ

89.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. ELIZABETH ALEJANDRA GAITAN

90.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. IGNACIO GALLO

91.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. DIEGO DAVID GRECO

92.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. MARÍA JOSÉ PAPARONE

93.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. ANALÍA VERÓNICA REYES

94.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. JUAN MANUEL BOTTA ARAMBURU

95.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. MARÍA DE BIASE

96.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. LUCAS TOMÁS DOLAN

97.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. JAVIER FERNANDO FARULLA VAAMONDE

98.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. EDGARDO RUBÉN BARTOLOME ALEMAN

99.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. LEANDRO NAHUEL JOANDET

100.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. EDGARDO PABLO MOLINS

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