Provincia | 27 nov 2024
Comenzó el análisis de los pliegos para ocupar vacantes en la Justicia Bonaerense
11:23 |La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado llevó adelante este martes la primera jornada de análisis a los aspirantes a diferentes vacantes en la Justicia. En esta primera instancia los integrantes del Cuerpo procedieron a realizar las entrevistas de rigor a los primeros 100 postulantes. Las jornadas evaluativas continuarán durante miércoles y viernes.
La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado Bonaerense reunió este martes a sus integrantes para iniciar la primera jornada semanal de análisis de los pliegos enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes en diferentes ámbitos de la justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El Cuerpo concretó en esta ocasión las entrevistas de rigor a los primeros 100 aspirantes.
La jornada fue encabezada por el titular del ente de análisis, el senador de Unión por la Patria Emmanuel González Santalla, quien estuvo acompañado por sus pares de bancada, el vicepresidente Primero del Senado Luis Vivona, Gustavo Soos, Amira Curi y Gabriela Demaría.
Siguieron las alternativas de manera remota Sofía Vannelli (Unión por la Patria); Adrián Santarelli (Unión por la Patria) y Sergio Berni (Unión por la Patria).
La Comisión continuará con el análisis de los expedientes este miércoles desde las 10 hasta las 18 y repetirá la modalidad el viernes en ese mismo horario.
Durante la jornada pasaron por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos los siguientes aspirantes:
1.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA - LANÚS.YANINA VANESA ESTEVEZ
2.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA - LANÚS, SEDE LANÚS. DRA. CLAUDIA VERÓNICA RICARDO
3.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AVELLANEDA - LANÚS, SEDE AVELLANEDA.DR. LUCAS NAHUEL MORAN
4.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA. DR. MARCELO ADRIÁN DOMINGUEZ
5.- JUEZA DE JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE GENERAL ALVEAR DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DRA. MARIA VIRGINIA PAOLTRONI
6.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DR. MARCOS FEDERICO GARCIA ETCHEGOYEN
7.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DR. BERNARDO JUAN CECILIO FERNANDEZ DE VILLEGAS
8.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL. DR. MARTÍN OSCAR VICECONTE
9.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL. SEDE TANDIL.DR. SEBASTIÁN MANUEL SARDE
10.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA.DR. CHRISTIAN MARCELO BENÍTEZ
11.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.DRA. SANDRA VIVIANA ADORNO
12.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL.DR. GUSTAVO ADRIÁN IACARUSO
13.- DEFENSORA GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DRA. FABIANA PAOLA VANNINI
14.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DR. ALBERTO ANTONIO MANZI
15.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DR. PATRICIO JAVIER LOMBARDI
16.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA. DRA. MARÍA LAURA BERTERREIX
17.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL BAHÍA BLANCA.DR. CHRISTIAN ALBERTO YESARI
18.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. JUAN MARTÍN ENZAGARAY
19.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. JUAN PAULO GARDINETTI
20.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, SEDE MAR DEL TUYU.DRA. JACQUELINE LOURDES BARBIERI.
21.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES.DR. EMILIANO JAVIER LAZZARI
22.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. SANTIAGO FRANCISCO CREMONTE
23.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN.DR. RAFAEL FEDERICO DI TOMASSO
24.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN. DRA. MARÍA FABIANA PATIÑO
25.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN. DR. JUAN LEOPOLDO SINGLA
26.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. SOLEDAD EMMA GASPARINI
27.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. SOLEDAD MARIANA VIEGAS
28.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. RICARDO ANDRÉS TRIPALDI
29.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DRA. PILAR SAGASTUME
30.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. PABLO ERNESTO LAGO
31.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. RAMIRO MARCELO HERNÁN LARRAÑAGA
32.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. LUIS OSCAR ROMASZCZUK
33.- JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. PEDRO LEONARDO ROMANO
34.- JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. KARINA ELIZABETH SANTILLAN
35.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DR. AGUSTÍN MARANO
36.- JUEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DR. IGNACIO ALBERTO TROTTA
37.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. MAGALÍ RAQUEL LOVOTTI
38.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA. DRA. MARINA VIVIANO HIDALGO
39.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA MATANZA.DRA. CLAUDIA GABRIELA TABACMAN
40.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. FEDERICO CARRILLO
41.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SEBASTIÁN ALEJANDRO GRYS
42.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. MARÍA GUILLERMINA LUQUE WICKHAM
43.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. SABRINA MARTA MAROTTA
44.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. ROBERTO DANIEL PUCCI
45.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JOSÉ MIGUEL REYNOSO
46.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. MARÍA FERNANDA ARRINDA
47.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. PATRICIA LORENA BARRIENTOS
48.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. MARÍA FERNANDA ANAYA
49.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JONATHAN RENÉ BARRAUD
50.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. LUCIA COPERTINO
51.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SEBASTIÁN CARLOS DE CESARE
52.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. GEORGINA MARÍA RETAMALES
53.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. MATÍAS MANUEL OCAMPO
54.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. JAVIER EZEQUIEL VIGNOLO
55.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. EDUARDO ESTEBAN MAGOJA
56.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DRA. NATALIA PAZZANO
57.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. LEONARDO SCHUHMANN
58.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. FERNANDO GUSTAVO FERNANDEZ
59.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. LEANDRO ARIEL PATETTA
60.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DRA. ROMINA FLORENCIA PELLEGRINO
61.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA.DR. SERGIO FERNANDO ZARATE
62.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. LUCÍA LAPORTE
63.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA IRENE MARCHIANA
64.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. GASTÓN EDUARDO PARRA
65.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. GERMÁN EMANUEL PETTOELLO
66.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA DEL MILAGRO BALIERO
67.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. MIGUEL AGUSTÍN JAUREGUI
68.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. PABLO ALEJANDRO BALDASSINI
69.- JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. LEANDRO JULIO ENRIQUEZ
70.- JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. MARÍA EUGENIA RIJAVEC
71.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. MATÍAS EZEQUIEL LATTARO
72.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. JUAN ANTONIO REPETTO
73.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. AGUSTINA RUSSI
74.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DR. MARTÍN HERNANDO CHERUBINI
75.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES.DRA. GABRIELA ANDREA ROSSELLO
76.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO. DRA. MARIANA SOLEDAD SCHEMBERGER
77.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. SEBASTIÁN OSCAR BISQUERT
78.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. MARÍA SILVANA BEATRIZ BONINI
79.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. FERNANDO JESÚS GONZALEZ
80.- FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MARTÍN EZEQUIEL VISCOVICH
81.- DEFENSOR/A GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. JONATAN LAY
82.- JUEZA DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. CINTIA VALERIA GIRARD
83.- JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. HUGO ALBERTO LLADÓ
84.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. ELIANA ASSALONE
85.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MARCELO ÁNGEL BALLABRIGA
86.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DR. MAXIMILIANO RUBÉN GOMEZ
87.- AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO.DRA. NATACHA SOLEDAD SCOPELLETI
88.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. CARLA NATALIA FERNANDEZ
89.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. ELIZABETH ALEJANDRA GAITAN
90.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. IGNACIO GALLO
91.- JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. DIEGO DAVID GRECO
92.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. MARÍA JOSÉ PAPARONE
93.- JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. ANALÍA VERÓNICA REYES
94.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. JUAN MANUEL BOTTA ARAMBURU
95.- DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DRA. MARÍA DE BIASE
96.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. LUCAS TOMÁS DOLAN
97.- DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. JAVIER FERNANDO FARULLA VAAMONDE
98.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. EDGARDO RUBÉN BARTOLOME ALEMAN
99.- JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. LEANDRO NAHUEL JOANDET
100.- JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ.DR. EDGARDO PABLO MOLINS