El hospital pediátrico más importante de Argentina peligra por las políticas de Milei, denuncian los trabajadores

En los traslados sucesivos para observación y controles, Pía compartió con otros padres de la Casa Garrahan, un hogar que el hospital cede de manera gratuita a los familiares de los pacientes que no tienen dónde quedarse en Buenos Aires, para que puedan acompañar a los pacientes durante sus tratamientos. Este es otro de los motivos por los que el desfinanciamiento de la institución preocupa. Hasta junio la partida presupuestaria del hospital se mantenía igual a las de 2023. Con ese presupuesto prorrogado se cubrieron gastos hasta junio, momento en el que el gobierno designó un refuerzo de 90.000 millones de pesos (alrededor de US$ 80.000 al cambio paralelo) que, según los trabajadores, se utilizan para gastos de mantenimiento, pero no para la recomposición salarial.

Además, el hospital provee de medicamentos a quienes lo necesitan en sus tratamientos ambulatorios. Los profesionales del Garrahan están preocupados por lo que pueda suceder con este servicio si la inversión estatal no mejora.

CNN se puso en contacto con el Ministerio de Salud para pedir su reacción respecto a las denuncias de los trabajadores, pero aún no ha obtenido respuesta.

También se contactó con el equipo de comunicación del hospital para confirmar los datos de renuncias de profesionales. Por ahora, explican, los números de 2024 son similares a los de años anteriores y los profesionales “siempre se reemplazan”.

“No hay plata”

En octubre de este año, poco después de asumir su cargo, el ministro de Salud, Mario Lugones, solicitó la renuncia de los cuatro miembros del consejo de administración del hospital y los reemplazó por otros tres. ¿Cuál fue el motivo? La administración decidió otorgar al personal un bono extraordinario de 500.000 pesos (unos US$ 450 al cambio paralelo) proveniente de los recursos extrapresupuestarios que, por ejemplo, el hospital le factura a las obras sociales o prepagas (entidades que comercializan diversos planes de salud para brindar atención médica). Estos fondos representan 20% del presupuesto total del hospital.

Al ser un organismo autárquico, el Garrahan tiene la potestad de administrar estos ingresos sin intervención del Gobierno. Sin embargo, entre los motivos que menciona el Ministerio de Salud para apartar a los miembros del consejo incluye que “la decisión había sido inconsulta, sin previa evaluación con la cartera sanitaria y no cumplía con la premisa del Gobierno Nacional de déficit cero”.

El bono ofrecido por el consejo fue un paliativo momentáneo, ya que sin una actualización salarial y presupuestaria que acompañe a la inflación la atención en el Garrahan corre peligro.

“Una médica emergentóloga con 20 años de antigüedad está ganando 1.450.000 pesos (unos US$ 1.300 al tipo de cambio paralelo) con carga horaria de 42 horas semanales. Una enfermera está ganando 890.000 pesos de bolsillo (unos US$ 800 en el mercado paralelo) y esto no alcanza”, cuenta Norma Lezama, licenciada en Nutrición y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan.

Y agrega: “Una guardia en el (hospital) privado se está pagando 300.000 (unos US$ 270 en el mercado de cambio paralelo) y en el hospital, 150.000 (unos US$ 130). O sea, exactamente la mitad. Y son guardias arduas, con muchos pacientes que acuden al hospital muchas veces después de no haber obtenido una atención en otros centros”.

“Si no existiera el Hospital Garrahan volveríamos 40 años atrás, cuando escuchábamos que se hacían campañas para juntar dinero para solventar el traslado de un niño que requería un trasplante hepático o un tratamiento oncológico y tenía que viajar fuera del país porque en nuestro país no existía la posibilidad de tener el acceso a esas prácticas de alta complejidad”, compara Lezama.

El 10 de diciembre se cumple un año de mandato de Javier Milei. Los trabajadores ya anunciaron que ese día harán su décimo paro del año.