El Comunicado Desde la Unión Industrial de Avellaneda, y en representación de las más de 300 Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) que integran nuestra Institución, queremos manifestar nuestra extrema preocupación al encontrarnos inmersos en un momento crítico a causa de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional y la carencia de políticas industriales enfocadas en la producción. La caída total del consumo, la falta de competitividad en el comercio exterior y la apertura desmedida de las importaciones en lo que respecta a la producción nacional, es una combinación industricida; que refleja sólo algunos de los problemas que atravesamos desde principios de este año. A este ya desolador panorama se le suma el aumento indiscriminado en las tarifas de servicios esenciales, lo que impacta directamente en los costos de producción. Las PyMEs somos generadoras de más del 75% del empleo en el país y aportamos incansablemente riqueza y valor agregado, influyendo de manera insoslayable en el Producto Bruto Interno (PBI); sin contar con las exenciones, quitas ni apoyos, que sí obtienen las grandes empresas, que son quienes menos lo necesitan. Un modelo de país en el que la industria no sea un pilar no es viable. Ya lo vivimos, ya lo sabemos. Por eso solicitamos de forma efectiva a las autoridades que escuchen atentamente las demandas y dificultades de nuestro sector. Asimismo que reflexionen y prioricen el empleo de las millones de familias argentinas que conformamos este sector industrial y sostenemos, en gran parte, la economía del país. Trabajemos por una Argentina real, sostenible y de largo plazo. Porque sin Industria no hay Nación.