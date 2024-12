Diputados y senadores de la UCR :“No vamos a votar un Presupuesto y una Ley Fiscal e Impositiva a libro cerrado"

“Rechazamos el proyecto de Ley de Presupuesto así como lo envió el Ejecutivo. Los funcionarios no mostraron voluntad para generar consensos y evitar otro impuestazo a los bonaerenses”, manifestaron los bloques. Según los legisladores, el proyecto plantea aumentos superiores a la inflación, lo que calificaron como “un ajuste directo al bolsillo de los contribuyentes”.



Uno de los principales puntos de crítica radica en la falta de debate y explicaciones detalladas por parte del Ejecutivo. “Estos proyectos carecen de un verdadero trabajo técnico y político. Por ejemplo, ningún ministro del gabinete provincial se presentó ante las comisiones para explicar la ejecución presupuestaria de sus respectivas carteras”, remarcaron.



Solo se realizaron presentaciones a cargo de los funcionarios Pablo López (ministro de Economía) y Cristian Girard (titular de ARBA), algo que, según los legisladores, resultó insuficiente para promover un intercambio genuino.



Un capítulo aparte merece la discusión respecto a los municipios. “Estamos solicitando la inclusión de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal que sea de libre disponibilidad y de remisión automática. El Ejecutivo con el proyecto enviado no detalla ni el fondo ni el monto y eso perjudica gravemente los servicios municipales”, remarcaron.



En particular, criticaron la ausencia -por ejemplo- del presidente del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y de otros ministros clave, lo que consideran un ejemplo claro de la falta de disposición al diálogo por parte del Ejecutivo.



“El oficialismo eludió sistemáticamente el debate, limitándose a presentaciones formales sin detallar aspectos fundamentales como obras, viviendas o escuelas. IOMA tiene sin prestación a millones de bonaerenses, muchos en estado desesperante, y el Gobernador pretende quedarse con Aerolíneas Argentinas, lo que demuestra prioridades confusas y alejadas de las necesidades reales de la provincia”.



Los legisladores de la oposición expresaron que “debemos trabajar durante el verano para que en Febrero o Marzo el Gobernador tenga las herramientas que necesita, pero siempre evitando que el esfuerzo lo hagan los bonaerenses”.



Con esta postura, la UCR + Cambio Federal remarcan su compromiso con una Ley Fiscal que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, exigiendo transparencia y un debate serio como condiciones indispensables para su aprobación.



Estuvieron presentes en la reunión conjunta, el presidente del bloque de Diputados Diego Garciarena, el presidente del bloque de senadores, Agustín Maspoli, los legisladores Ariel Bordaisco, Marcelo Daletto, Alejandro Cellillo, Nerina Neumann, Lorena Mandagarán, Silvina Vacarezza, María Belén Malaisi, Alejandra Lorden, Emiliano Balbín y Valentín Miranda, Anahí Bilbao, Eugenia Gil Alotto y Claudio Rossi.