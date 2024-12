Camioneta que circulaba sin patente por Avellaneda atropelló y mató a una adolescente

Hubo conmoción en una de la zonas con más transito de Avellaneda, donde convergen también el centro comercial más importante de zona sur y una de las sedes del CBC de la UBA. A bordo de una VW Amarok sin dominio colocado, un sujeto de 47 años atropelló a tres menores de edad, hiriendo de gravedad a Candela Magali Francisco, de 16 años, quien fue declarada con muerte cerebral horas después en el hospital Perón.

En el suceso también resultó herido un hermanito de siete años de Candela, quien permanece internado en grave estado en el mismo nosocomio. También resultó con contusiones el novio de la menor, un chico de 16 años, quien fue trasladado sin riesgo de vida al hospital de Wilde.

Desde la UFI 1 de Avellaneda inicialmente caratularon el hecho como “Lesiones culposas”, y actualizaron la caratula con el fallecimiento de la menor como “Homicidio culposo”.

El conductor no se fugó y fue sometido al test de alcoholemia, resultado que no trascendió en la información brindada por la fiscalía. El hombre no fue aprehendió y fue notificado de la formación de la causa.

A su vez, fuentes judiciales informaron a este medio que el fiscal trabaja en reunir los elementos de prueba suficiente para resolver si avanza con el pedido de detención del sujeto, aún no procesado.

SM/Noticias