Diputados opositores fueron a Pami a entregar un cuestionario donde exigen explicaciones por la eliminación de medicamentos grautuitos

Diputados de Unión por la Patria y Encuentro Federal concurrieron hoy a presentar cuestionarios ante el PAMI, para reclamar explicaciones sobre el recorte de medicamentos gratuitos para la mayoría de la clase pasiva.



El presidente de la comisión de Salud de la cámara baja, Pablo Yedlin, junto a su par de bloque Natalia Zaracho, y la socialista Mónica Fein, se trasladaron a la sede de PAMI, pero sin recibidos por ninguna autoridad de ese organismo.



La decisión de concurrir a la sede del PAMI se adoptó ayer tras la confirmación que no iban a concurrir nuevamente el director ejecutivo de la obra social, Esteban Leguizamo, y el ministro de Salud, Mario Lugones, como sucedió el martes pasado.



El Gobierno Nacional recortó los medicamentos gratuitos y solo los otorgará a los jubilados que ganen hasta 1,5 de haber de una jubilación mínina que en la actualidad son 389 mil pesos, y que solo tenga la obra social, es decir que no cuenten con una prepaga.



Yedlin dijo que "cumplimos como diputados ahora esperamos que cumpla este gobierno porque son funcionarios y deben responder a los jubilados y a los legisladores" al entregar los cuestionarios en la sede nacional del PAMI para el director ejecutivo y para el ministro de Salud.



Explicó que el responsable del PAMI, Esteban Legizamo "luego de disculparse se comprometió a responder las preguntas de los legisladores y de la defensoria del Pueblo y de la Tercera Edad que entregaron la semana pasada a la Comisión".

"Pondremos a disposición de los periodistas e instituciones de todo el país todas las preguntas y propuestas acerca de esta decisión del gobierno de Milei de recortar o limitar la entrega de medicamentos a nuestros abuelos" , agregó.



Por su parte, Fein señaló que "planteamos que tienen que dar una respuesta a los jubilados porque han dejado a 5 millones de personas sin cobertura, lamentamos que no hayan asistido a la comisión".



Zaracho precisó que "como no fueron a la comisión a dar la cara, vinimos nosotros a pedir respuestas, no le vamos a soltar la mano

a los jubilados y pensionados".

