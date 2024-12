La Unión Industrial de Avellaneda realizó el brindis de fin de año

En un cierre de año que nos encuentra preocupados por la caída del consumo, la apertura de importaciones y el aumento en los costos operativos, la Unión Industrial de Avellaneda reunió a sus asociados en un encuentro donde reflexionaron sobre la grave situación del sector en términos industriales y económicos.

En el evento estuvieron presentes el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el secretario de Producción, Comercio y Ambiente de la Municipalidad de Avellaneda, Carlos Lombardo, y el delegado regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Cousirat.

Nilda Brovida, dio un discurso de apertura en el que saludó a aquellas familias que durante estos meses perdieron su fuente de ingreso o tuvieron que cerrar sus empresas a causa de la situación económica. "Lamento todas las familias que se quedaron sin trabajo. Tenemos que estar juntos. Acérquense a la Casa. Nosotros estamos a disposición".

Además Brovida hizo hincapié en la importancia del "Estado presente": "Me gustaría que todos entendamos ese concepto de Estado". En esa línea remarcó que "no podemos permitir este tipo de situaciones, podemos apostar al diálogo sin perder de vista la necesidad de eficiencia; pero con el Estado, no destruyéndolo". "Es ese Estado que nosotros necesitamos, para que nos acompañe a producir y a crecer. Ese Estado que asiste a los privados, generando condiciones de competitividad y protegiendo el trabajo".

En sintonía, el intendente municipal remarcó que "hay muchos desafíos por delante", entre ellos, el de generar representatividad para que los y las industriales se vean "reflejados electoralmente". "Los procesos políticos se dan generando una unidad de los sectores que se ven involucrados en el desarrollo de un país, por eso no puede ser que los industriales no sean parte. Es una deuda que tenemos nosotros".