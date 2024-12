Papá Noel mi vecino 

Por: Marta Portilla/diario La Calle

Lo vi caminar hacia los ascensores con el paso lento pero firme de los que han andado mucho por la vida. La blancura de nieve en su pelo y en su barba atrapó mi atención.

-Lo conozco de algún lado, pensé.

Y sí claro, lo conozco de las tarjetas navideñas, de verlo en la tele cargando su bolsa de regalos, de mis sueños de niña pensando en su llegada... ¡Era el mismísimo Papá Noel sin traje de Papá Noel!

Entró al ascensor y toca un botón que no pude distinguir.

-Habrá subido al cielo? Es por ese pequeño habitáculo por donde baja los juguetes?

Veo que se detiene en el segundo piso y ahí descubro que es Don Juan mi vecino que vive en el segundo piso y en ese mismo momento surge ante mi el secreto mejor guardado de la Navidad. Porque es Papá Noel camuflado de mi vecino del segundo piso. Tantos años de vecindad, tantos saludos, tantas atenciones de su parte y hoy descubro su verdadera identidad...

Y de pronto me entero de sus andanzas por lugares donde habitan niños que rozan todo tipo de vulnerabilidades, para acercarles el amor en forma de juguetes y golosinas.

Mi vecino lo niega, dice que él no es el que le puso brillitos en los ojos a esos niños, pero a mi ya no me engaña, yo sé que no es mi vecino vestido de Papa Noel. Es Papá Noel camuflado de mi vecino, el que tiene siempre una mano tendida para el que lo necesita: destrabar el portón de la cochera, averiguar precios para algún arreglo, estar atento a las necesidades de los convecinos y ofrecer su ayuda solidaria y desinteresada...

Todo el año regalando su bohonomía y cuando llega Navidad, como por arte de magia, aparece sin disfraz de vecino. Se muestra tal cual es: Papá Noel.

Y así, sin estridencias, humildemente, sin que nadie se anoticie de su enorme misión en esta vida, lo veo entrar al ascensor y como un Superman de estos tiempos, se pone el traje de vecino y aprieta el botón del segundo piso.



Post Data: Te aconsejo que mires a tu alrededor, en la casa vecina, en tu mismo edificio, en el ascensor... siempre vas a encontrar un Papá Noel camuflado de vecino. No te lo pierdas, porque es uno de los mejores regalos que te da la vida.

Fin