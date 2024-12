Mons. Margni: 'La Navidad es el anuncio de una esperanza genuina'

El obispo de Avellaneda-Lanús, monseñor Marcelo Margni, recordó que "la Navidad es el anuncio vivo de que Dios no nos abandona y, por eso, es también el anuncio de una esperanza genuina, habitada no por sueños ingenuos, sino por una presencia fiel que sostiene y da vida. Esta es la esperanza que no defrauda".

"Somos realistas: la noche de Belén parece tener un eco en las noches de nuestro tiempo. Enfrentamientos armados devastan naciones enteras, y entre nosotros se difunden 'discursos de odio' y 'culturas de la indiferencia' que nos enfrentan incesantemente; el atropello y abuso de nuestra 'Casa Común', la Tierra, llega a comprometer la vida misma; la profunda crisis económica y social, que atravesamos como pueblo, va dejando a tantas personas, comenzando por los jóvenes y los más vulnerables, en una situación dramática de desamparo", describió en su mensaje navideño.

Monseñor Margni destacó, sin embargo, que, "en un mundo marcado por tantos sufrimientos, vuelve a resonar el anuncio: 'Hoy les ha nacido el Salvador'".

"Dios irrumpe en nuestra historia con un amor cercano y fiel. Nacido pobre e indefenso, conoce en carne propia nuestros dolores, los hace suyos y, al hacerlo, siembra desde dentro de la historia misma, no la devastación o el desaliento -como parece ser el lema de algunos discursos arrogantes de nuestro tiempo-, sino la esperanza".

Dirigiéndose a la comunidad diocesana, el obispo sostuvo: "En este tiempo de Navidad, dejémonos enseñar por Jesús, una vez más, el camino de la esperanza. En Nochebuena, el Papa Francisco abrirá en Roma la Puerta Santa, inaugurando el Jubileo 2025, con el lema: 'Peregrinos de esperanza'".

"Algo semejante haremos las comunidades de nuestra diócesis y las de toda la tierra el domingo 29 de diciembre", puntualizó, e insistió en pedir: "Que la Navidad de este Año Santo sea ocasión para redescubrir esa 'esperanza que no defrauda', hecha de cercanía y presencia, de fidelidad y misericordia, de camino compartido con otros y con Dios".

Monseñor Margni deseó: "Que este Jubileo nos renueve como testigos de esperanza en medio de nuestro pueblo, porque 'estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Que la comunidad cristiana generosamente abra de par en par sus acogedoras puertas, para que a nadie le falte nunca la esperanza de una vida mejor'".

"Que la Virgen María y el justo José nos enseñen a tener la mirada y el corazón atentos para recibir al Dios-con-nosotros y, con Él, a tantas personas que buscan, que esperan con ansias o, a veces, que no se atreven ya a esperar nada. Y que Cristo, nacido para salvarnos, les conceda también a ustedes su paz y su esperanza", expresó.

Antes de terminar su mensaje, el obispo agradeció por la oración y por tantos gestos de cercanía que muchos tuvieron con él en estas últimas semanas, en que estuvo muy limitado a raíz de una hernia lumbar.

"Estén seguros de que, aunque no pueda acompañarlos en persona, los tengo siempre presentes en la oración y en el afecto", concluyó.+