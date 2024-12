Avellaneda | 31 dic 2024 NO A LA PIROTECNIA EN AVELLANEDA Todavía estamos a tiempo de reflexionar sobre los efectos negativos de la pirotecnia. No la uses este fin de año 12:01 |Con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre los efectos negativos que la pirotecnia tiene en diversos sectores de la sociedad, diario La Calle le dice NO a los estruendos por pirotecnia y aboga por el bienestar de los siguientes grupos: