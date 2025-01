Oficializan el calendario de feriados y días no laborables del 2025

A través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables de 2025, serán los siguientes:

2025: los feriados por delante

Marzo: Lunes 3 y martes 4: Carnaval (feriado inamovible); Lunes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril: Miércoles 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible); Jueves 17: Jueves Santo (día no laborable); Viernes 18: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo: Jueves 1: Día del Trabajador (feriado inamovible); Viernes 2: día no laborable puente; Domingo 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio: Lunes 16: paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17); Viernes 20: paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio: Miércoles 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Agosto: Viernes 15: día no laborable puente; Domingo 17: paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre: Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre: Viernes 21: día no laborable puente; Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20).

Diciembre: Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible); Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).

