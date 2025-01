¿Quién dijo que es malo aburrirse?

En tiempos de vacaciones es necesario preguntarse una vez más… ¿Adicción a la tecnología?¿Cómo hacer para que nuestros hijos no sean esclavos de las pantallas?Es una de las preguntas que se repiten como motivo de consulta. Muchos padres se preguntan si estamos criando a niños y niñas adictivas. Comparto la inquietud.¿Hasta qué punto es una distracción, una herramienta que facilitó atravesar la pandemia y cuál es el límite que hace que sea algo nocivo?No exagero cuando digo que me preocupa. Como para comenzar a desarrollar, puedo enumerar varios puntos:

La cantidad de tiempo que ellos desean estar frente a las pantallas.

La comodidad que genera el silencio en casa.

Se observan síntomas muy concretos:

• La falta de interés en otras actividades, incluida querer jugar con los amigos.

• La dificultad en prestar atención a los docentes.

• Dificultad en expresarse en forma oral y escrita, de manera apropiada, producto del escaso ejercicio del lenguaje.

• Mirada perdida.• Torpeza motora• Dificultades de integración• Escasez de creatividad.

• Dificultades visuales.

• Trastornos en la comprensión

• Distanciamiento familiar.

Esta temática me llevo incluso, a escribir una obra teatral “¿Qué pasa con Sebastián?”. Aquí comento, entre frases que nos resuenan, esta problemática que convive con nosotros.¿La conexión excesiva es producto de la tecnología y de “están todos en la misma” o es debido a las conductas adultas con poco margen para acompañar a las nuevas generaciones?¿Cuál es nuestro rol adulto de decir “basta” y poner límites claros? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Tenemos temor al enojo de ellos? Eso nos llevaría a un lugar desordenado, en el cual los adultos son niños temiendo a sus propios hijos.Si les sacamos la tecnología… ¿Cuál sería la propuesta? Que deriva a otra pregunta. ¿Tenemos que ser hacedores de diversiones y actividades múltiples para evitar el aburrimiento? Va otra: ¿Cuál es el peligro del aburrimiento si es el gen de la creación?

Los padres que escucho cuentan claramente que en el período entre “te quedás sin tecnología” y “encontrá algo nuevo para hacer”, es el lapso de tiempo que se debe sostener y a veces no se cuenta con la posibilidad de hacerlo. Porque los adultos quizás somos más ansiosos que los niños y no logramos sostener sus enojos, frustraciones, llantos. Necesitamos callarlos. Las causas pueden ser varias y llevarán a otro escrito, pero lo evidente es que, para lograr “que se calmen”, silenciamos sus emociones con una pantalla.

¿Qué sucede si no logran controlar sus emociones? Las reacciones son varias: Play estrelladas, celulares revoleados, insultos, portazos agresivos, llantos con gritos y otras decenas de escenas son las temidas por los adultos.¿A qué se debe?Por supuesto sería muy desatinado decir que todos los niños o adolescentes responden igual o que se debe a lo misma circunstancia. Sí hay una coincidencia en este tipo de reacciones. Algo huele a desorden. Alguien no puede poner reglas claras en casa.Tenemos tanto temor a ser represivos que nos pasamos del otro lado. Dejamos hacer. Pero después nos llaman del colegio porque no presta atención. A veces enoja y le echamos la culpa al colegio.

Y la rueda sigue su curso en giros donde el único perjudicado es el menor que crece con demasiadas pantallas.Solo es una nota para reflexionar. Cada uno sabrá qué hacer en casa. Lo cierto es que los síntomas están y qué claramente, un “hasta acá”, a tiempo y sostenido, contiene, libera y enseña.

LIC. LAURA COLLAVINI

[email protected]

Fundación Siendo

(Artículo publicado en Canal 7 de Neuquén).