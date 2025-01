Cómo operará el nuevo sistema de pagos en dolares con débito y QR

La norma del BCRA dispuso que “los pagos con tarjeta de débito en dólares estadounidenses deben estar disponibles para los comercios que deseen aceptar esa modalidad de pago”. En el BCRA aclaran que la modalidad ya podía usarse y que la norma dictada hoy le pone una fecha límite a la puesta en marcha del nuevo esquema.´



¿Cuándo entra en vigencia?

Pagos con débito en dólares: antes del 28 de febrero de 2025.

Pagos con QR en dólares: antes del 1° de abril de 2025.

¿Cómo afecta a los consumidores?

Podrán usar dólares en sus cuentas de ahorro para pagar en comercios.

Mayor flexibilidad en las opciones de pago.

¿Qué implica para los comercios?

La medida es opcional.

Los comercios que acepten dólares deben tener una cuenta bancaria en esa moneda.

¿Qué papel juegan los adquirentes y subadquirentes?

Desarrollarán las herramientas necesarias para procesar pagos en dólares.

Deben implementarlas antes de las fechas indicadas por el BCRA.

¿Qué es el QR interoperable?

Un sistema que permite pagos con cualquier método habilitado en la billetera digital.

Funciona escaneando cualquier código QR.

¿Qué diferencia tiene el DEBIN Programado?

Permite pagos recurrentes en cuotas fijas en pesos o dólares.

Requiere una única autorización del titular de la cuenta.

¿Cuál es el objetivo de estas medidas?

Fomentar la competencia de monedas.

Permitir el uso de la moneda preferida en transacciones diarias.

¿Qué antecedentes hay de esta medida?

Fue anunciada públicamente por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Se enmarca en las políticas del gobierno de Javier Milei para dinamizar el uso del dólar.

¿Qué impacto tendrá en la economía?

Fomentará el uso de divisas declaradas en el blanqueo.

Podría dinamizar el mercado financiero, aunque especialistas advierten sobre posibles desafíos operativos y efectos en el peso.

Las principales características del nuevo sistema

Las mismas tarjetas de débito que hoy se usan para pagar en pesos servirán para pagar en dólares. No serán necesaria la emisión de tarjetas nuevas. Al momento de pagar, el comercio podrá ofrecerle al cliente la elección de hacerlo en pesos o dólares. Solamente se utilizarán tarjetas bancarias, con CBU, ya que las cuentas de billeteras virtuales (con CVU) funcionan únicamente en pesos.

El nuevo sistema será obligatorio para bancos, administradoras de tarjetas y adquirentes. Todo ese ecosistema de empresas financieras deberá ofrecerle a los usuarios de tarjetas de débito la posibilidad de pagar en dólares en los comercios que lo acepten. Varios adquirentes (Fiserv, Mercado Pago, Payway, Getnet, Nave y otros) ya están trabajando en el tema para ofrecerlo a los usuarios de Mastercard y Visa. Algunas de esas empresas ya negocian acuerdos con cadenas comerciales para incorporar la opción de pagar en dólares con débito.

El pago en dólares con tarjeta de débito el pago en ningún caso implicará una operación cambiaria. No habrá una conversión de pesos a dólares sino que directamente el precio del producto o servicio a contratar deberá establecerse en dólares. Y la caja de ahorro en esa moneda del cliente, naturalmente, deberá tener la cantidad de dólares necesarios para cubrir el importe. De esta forma, se evita cualquier complicación vinculada al cepo, aún sin fecha de finalización.

Dado que las cajas de ahorro en dólares son solo para personas físicas, los comercios deberán comenzar a abrir sus cuentas en dólares. En el BCRA esperan que los bancos agilicen la apertura de las cuentas en dólares para personas jurídicas. Santander anunció una herramienta para las pymes que les permite abrir sus cuentas en dólares de manera online, sin necesidad de ir a una sucursal. En el sistema se espera que otros bancos impulsen planes similares.

Para pagar en dólares, las tarjetas de débito deberán estar vinculadas a una caja de ahorros en esa moneda. No podrán usarse para ese fin las CERA (Cuenta Especial para la Regularización de Activos), aquellas cuentas creadas para el blanqueo. Por eso, para pagar en dólares habrá que girar los fondos desde las CERA a una caja de ahorros en dólares común.