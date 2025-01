El dirigente socialista Jorge Rivas denunció a MIlei ante la Justicia Federal por "amenazas a la libertad de participación política de las personas"

El partido político Unidad Socialista (US), lanzado el pasado mes de diciembre y que agrupa históricos dirigentes del socialismo argentino como el cuatro veces diputado nacional Jorge Rivas, la dos veces gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, y el histórico presidente del PSA Mario Mazzitelli, interpuso hoy en la Justicia Federal un "habeas corpus preventivo con el objetivo de revertir preventivamente la vulneración a los derechos y garantías que el Presidente de la Nación, Javier Milei, a través de recientes declaraciones públicas, afirmó que cercenará al, entre otras afirmaciones, decir en la red social X, 'No sólo no les tenemos miedo. Sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Tiemblen zurdos hijos de puta' ”. De esta forma, desde Unidad Socialista buscan "resguardar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional".

La presentación judicial ante la "jueza federal de turno" se realizó via internet y tiene el patrocinio legal de Guillermo Torremare y de María Lucila Lancioni. Lleva la fima de los dirigentes socialistas Jorge Rivas, Mario Mazzitelli, Fabiana Ríos, Luis Ger, Juan María Escobar, Fernanda Gigliani y Francisco “Paco” Moreno, "en representación de la fuerza política nacional Unidad Socialista y de los partidos que la componen".

Las y los referentes socialistas sostienen que las afirmaciones de Milei significan “una amenaza actual e inminente contra el cúmulo de derechos y garantías consagrados en los artículos 14, 16, 18, 19, 38 y concordantes de la Constitución Nacional” y solicitan que “se ordene al Presidente de la Nación a abstenerse de desarrollar conductas intimidatorias que importan concretas amenazas a la libertad de participación política de las personas”.

Coincidentemente con ellas, se explica en el escrito, “en el Foro de Davos, el Presidente redobló la ofensiva contra el llamado progresismo, y en particular contra el feminismo y el colectivo LGBTTIQ+, refiriéndose a quienes impulsan políticas sociales de igualdad de género y de respeto a la diversidad sexual como «un cáncer que hay que extirpar»”.

El habeas corpus preventivo enfatiza también que “no es difícil interpretar” tales expresiones “como una amenaza a la libertad de participación política de todas las personas que se identifican con posiciones que sostengan o propongan la realización de reformas en el sistema social y económico del país. Ello incluye a ciudadanos y ciudadanas que integran o simpatizan con muy diversas fuerzas políticas democráticas argentinas”.

El documento da cuenta además de “la imperiosa necesidad de que se ordenen medidas de seguridad preventivas que eviten el menoscabo futuro de la libertad de participación política y con ello de la libertad e integridad física de todas las personas que ejercen esa participación en nucleamientos políticos a los que se puede calificar genéricamente como de izquierda”.

Las y los referentes plantearon que las personas que militan en los espacios políticos que conforman Unidad Socialista “son frecuentemente consideradas zurdas y todas sostienen la necesidad de desarrollar programas políticos socialistas y por eso mismo también impulsan medidas de igualdad de género y respeto a la diversidad sexual, de modo que son ellas las que saldrá a buscar el Presidente de la Nación «hasta en el último rincón del planeta»”.

“Es deber del Estado garantizar una protección judicial efectiva por lo que en el caso que nos ocupa es pertinente solicitar que se ordene al Presidente de la Nación que se abstenga de desarrollar conductas intimidatorias que importan concretas amenazas contra las personas que él llama zurdos toda vez que esa conducta configura una violación a la libertad de participación política y a los derechos y las garantías consagradas, entre otros, en los artículos 14, 16, 18, 19, 38 y concordantes de la Constitución Nacional”, se añade en el habeas corpus preventivo.

La presentación se realizó conforme lo establecen los artículos 43 de la Constitución Nacional, 7 incs. 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como así también en lo normado en el Código Procesal Penal de la Nación.

Las y los referentes de Unidad Socialista confirmaron además que la militancia de esa fuerza política se movilizará este sábado 1 de febrero en el marco de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista que se realiza también por ataques de Milei.