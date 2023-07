Por primera vez en su historia Trenes Argentinos tiene una mujer artesana entre su personal

Desde Trenes Argentinos compartieron la historia de Camila Mallo, la primera mujer artesana que se desempeña en el Tren San Martín en el sector del taller de pintura, una pionera en el área que está "orgullosa por abrir esta puerta que para las mujeres es muy importante".

Camila trabaja en el Taller Alianza en el área de Artesanos y es pintora, por lo que ella se desempeña en el sector de pintura y su primer trabajo es pintar el vestuario de mujeres. Cabe mencionar que dentro del taller hay varias áreas que abarcan distintas tareas.

"La idea es que yo pueda aprender un poco de todos los oficios, tengo ganas de aprender herrería, carpintería, está la predisposición", expresó Camila en un video que compartieron desde la empresa ferroviaria.

Por otro lado, la primera mujer artesana sostuvo que "en un momento era como algo completamente impensado, como un sueño, hace 10 años atrás no había mujeres en ningún taller y las opciones eran como muy acotadas para las mujeres". "A nivel laboral es muy hermoso poder estar acá y aprender, y a nivel persona también muy orgullosa por abrir esta puerta que hoy para las mujeres es muy importante", remarcó Camila y agregó que se lleva muy bien con sus compañeros.

En este sentido, expresó "a mí me recibieron muy bien, siento que los compañeros predispuestos a acompañarme en este proceso, es nuevo para ellos para mí", y compartió unas palabras para aquellas mujeres que se quieren animar a dar este paso. "Yo creo que llegó el momento de reivindicarse con los derechos que se nos han negado por siglos, este es un momento de apertura a nivel ferrocarril, que aprovechen, peleen, luchen, no bajen los brazos y no se frustren, inclusive si son áreas que hoy están lejos, peleen", finalizó la primera mujer artesana de Trenes Argentinos. (InfoGEI) Mg