Alvarez Rodríguez y Ferraresi entregaron actas de nacimiento en Avellaneda

La ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, entregó este jueves siete actas de inscripción tardía en el municipio de Avellaneda junto al intendente local, Jorge Ferraresi; y el director del Registro de las Personas, Mariano Rios Ordoñez.

La actividad se llevó a cabo en el Hospital de Wilde, en donde también se tomaron 34 muestras para tests de ADN para acreditar la filiación materna de 15 niños y niñas, en el marco del programa “Mi Identidad, Mi Derecho”.

“Hoy estamos en un día muy importante porque estamos recuperando el derecho a la identidad de muchos bonaerenses que por diversas circunstancias no fueron anotados al nacer, no tuvieron su partida de nacimiento, no tuvieron su DNI” señaló al respecto la Ministra de Gobierno.

En ese sentido, Alvarez Rodríguez destacó que “cuando avanzamos en estos derechos, mejoramos como sociedad todos y todas”, al tiempo que remarcó que “junto a nuestro gobernador Axel Kicillof trabajamos todos los días por una Provincia en donde nadie se quede afuera. Y para que nadie se quede afuera, la base de todos los derechos es tener acceso a la identidad. Eso es lo que estamos reparando hoy”.

El programa “Mi Identidad, Mi Derecho” permite que las personas que no hayan sido inscriptas al nacer, puedan realizar el trámite por vía administrativa, de manera gratuita y sin límite de edad, en un trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio.

Asimismo, desde junio de 2023 comenzaron a realizarse test de ADN para acreditar la filiación materna de niñas, niños y adolescentes. La medida es articulada por el Registro de las Personas con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, quien realiza los testeos a través del Banco Nacional de Datos Genéticos. También participa el área de Derechos Humanos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, cuyo rol es fundamental para lograr establecer la filiación correcta en las actas de nacimiento.

