Luca Bertolotto: “Existe un proceso natural de renovación y me siento parte de ese recambio”.

El joven dirigente massista de Avellaneda Luca Bertolotto habló en el programa radial Sin Retorno (lunes a viernes de 10 a 13 por GPS El Camino FM 90 .7 y AM 1260). Se auto definió como parte de la “renovación” de la política y habló de sus proyectos. Hijo de Mónica Litza (diputada nacional) y Armando Bertolotto (concejal), aclaró que él “hizo su propio camino”. También lanzó críticas contra la oposición local. Ocupará el cuarto lugar en la lista de concejales de “Unión por la Patria” que lleva a Jorge Ferraresi como precandidato a intendente.

“Hay mucha gente joven en la lista, hay un proceso lógico de renovación. Si bien soy hijo de políticos, vivo en un ambiente político desde que nací y esta es mi primera experiencia política”, explicó Luca Bertolotto, para luego señalar que “existe un proceso natural de renovación y me siento parte de ese recambio”.

Cuando se le preguntó si ser hijo de dos figuras importantes de la política era un peso extra o un inconveniente a la hora de desarrollarse políticamente, respondió: “No me pesa para nada, porque soy hijo de personas que son importantes en Avellaneda, pero en mi caso hice mi propio camino. Sinceramente no lo veo como algo negativo”.

Acto seguido remarcó: “Representó al Frente Renovador y a parte de la gestión de Avellaneda, a la cual considero como buena y no tengo dudas de que va a seguir mejorando. La gestión está a la vista. Avellaneda cambió mucho, está pasando de ser una sociedad industrial a una residencial, una ciudad en la que se sienta bien vivir”.

Cuando se le preguntó si el desarrollo de Avellaneda tenía su mirada puesta en la Ciudad de Buenos Aires, manifestó: “Yo creo que la gestión de la ciudad mira para todos lados, con sus diferentes problemáticas y capacidades, pero no comparto que se vea a la Capital. Se puede hacer alguna conexión, pero creo que la mirada es abierta y hacia todas partes”.

China

Luca Bertolotto es abogado y cuenta con un estudio, en el que no solo lleva a cabo cuestiones judiciales sino que también otras vinculadas al comercio y las finanzas con la República de China. “Surgió por un contacto en la universidad, un amigo. Apareció la idea y abrimos una oficina vinculada con el banco de China. Estuvimos con Sergio Massa en la gira cuando estuvo en Shanghai”, declaró.

Cuando se le preguntó por las perspectivas económicas del país, no dudó en afirmar: “El futuro de Argentina es muy bueno, nuestra perspectiva es muy buena. Tenemos un pueblo muy capacitado en cuanto a trabajo, es una oportunidad perfecta para empezar a crecer”.

También se le preguntó por la campaña del opositor Lucas Yacob (Juntos), quien propone en lugar de hacer plazas comprar armas no letales, comentó: “Vi esa campaña, respeto las propuestas de la oposición. Ellos se amparan en una campaña basada más en el ‘palo’ y en lo que representa Patricia Bullrich, pero que el vecino sepa que también nos importa la seguridad. Claramente nosotros no vamos a salir a dar palos. Uno de nuestros ejes de campaña es la seguridad, pero con un grado de mayor responsabilidad. Se vienen nuevos patrulleros y más efectivos, además de botones antipánico y mucha tecnología, entre otras cosas”.