El intendente de Avellaneda explicó su política de tierra y hábitat

Jorge Ferraresi señala que en Avellaneda había que buscar esa tierra. "Era una decisión política, y las decisiones políticas hay que llevarlas a la práctica. Un ejemplo es cuando se fue de Avellaneda la empresa Unilever. Negociamos con ellos. Ese terreno se convirtió en un sitio donde construimos 158 viviendas".



Explica que los métodos utilizados fueron cuatro: expropiar, comprar, comprar quiebras y el cuarto, la vacancia administrativa. Y agrega que el Concejo Deliberante votó "una ordenanza para los casos de deterioro de una propiedad, la cual fue votada en contra por la oposición con el argumento de que nuestras ordenanzas violan el principio de la propiedad privada. Argumento curioso, cuando lo que hicimos fue generar 3316 propietarios nuevos".

"Después de la ordenanza, cuando hay deterioro lo constatamos legalmente y luego intimamos a que se realice la inversión. A los tres años el municipio puede aumentar la tasa del impuesto un 50 por ciento. Y al quinto año la propiedad no arreglada es pasible de expropiación. Hay muchas formas posibles. El punto es que uno tenga claro el criterio de lo que debe hacer el Estado", dijo.

Para finalizar, el Intendente de Avellaneda expresó: "Siempre fue complicado hacer vivienda. Y hay que ser serios. Desde el Ministerio establecimos un recobro obligatorio a partir de un fondo de recupero solidario. Cada unidad ejecutora tiene que encargarse de hacerlo. Y no es gratis pero tampoco inalcanzable. La cuota vale 56 mil pesos. Es clave que el Ministerio no acumule deudas ni genere ningún obstáculo que termine bajando la calidad. No menos de 60 metros cuadrados y dos dormitorios. Y primerísima calidad de construcción. Así pensamos. Así como no hay jardines ni plazas de primera y otras de segunda, tampoco hacemos casas de segunda para nadie". mp

