"No se va a usar un solo dólar de las reservas" para pagar el vencimiento al FMI, dijo Massa

En un mensaje emitido desde el Palacio de Hacienda, Massa confirmó que se utilizarán US$ 1.000 millones aportados por el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF) y los US$ 1.700 millones adicionales se abonarán en yuanes, luego de que el Banco del Pueblo de China aprobara ampliar el uso del segundo tramo del swap acordado con la Argentina.



"Quiero llevarles la tranquilidad que no se va a usar un solo dólar de las reservas" internacionales del Banco Central, remarcó Massa, minutos antes de la apertura de los mercados financiero y bursátil locales.



Al respecto, criticó al expresidente Mauricio Macri al señalar que "el acuerdo con el FMI es, probablemente, la peor herencia del gobierno anterior", que no se ve reflejada en "rutas, escuelas, hospitales ni en mejoras para las empresas y familias argentinas", ya que el préstamo "sólo sirvió para financiar la salida de capitales" a partir de 2018.



De todos modos, Massa manifestó que la Argentina "debe convivir con ese acuerdo hasta pagarlo y transformarse en un país soberano" y en ese sentido, detalló cómo se obtuvieron los recursos para afrontar el pago del vencimiento de US$ 2.700 millones.



El jefe del Palacio de Hacienda recordó el anuncio que formuló el viernes 28 de julio el FMI de un "acuerdo técnico" que le permite al país que "entre el 17 y el 21 de agosto, a través de la aprobación del Directorio, la Argentina tenga la posibilidad de tener acceso a US$ 7.500 millones", más "la posibilidad de un segundo desembolso en noviembre".



En ese escenario, agregó, "aparecía la incertidumbre sobre los pagos del día de hoy" y por tal razón dio a conocer el mensaje para llevar "tranquilidad" y dejar en claro que la Argentina "no va a usar un solo dólar de sus reservas".



"El viernes, a partir de un acuerdo con el CAF, con la aprobación de 20 de los 21 países miembros, se aprobó un desembolso de US$ 1.000 millones" y "hoy, el Banco del Pueblo Chino decidió ampliar el uso del segundo tramo del swap, permitiendo que los US$ 1.700 millones adicionales para completar el pago se realice en yuanes", directamente desde la cuenta de ese segundo tramo, repasó Massa.



Luego de agradecer a la CAF y al Gobierno chino, el ministro y precandidato presidencial criticó a "los que querían que no se aprobaran las operaciones y pusieron palos en la rueda" y ratificó en objetivo de "seguir cuidando las reservas" y de esa manera la importación de bienes intermedios, a las que calificó como "claves", debido a que en ellas "está en juego el trabajo de nuestras familias".

TELAM