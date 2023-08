¿Qué va a pasar con el Mercado Inmobiliario después de las elecciones?

Fernando Belvedere de EFEBE Propiedades analiza el futuro del mercado inmobiliario de cara a las Paso: "Con cada comprador y vendedor que hablo me dice que si no vuelve el crédito hipotecario a la Argentina se le hace imposible comprar y es por eso que deben volcarse al alquiler. La incertidumbre que manejamos en el sector es siempre la misma: ¿Quién asuma va a gestionar una política verdadera de acceso a la vivienda?".

Más adelante señala: "He comprobado que cuando hubo crédito hipotecario en nuestro país la gente no duda en ir y tomarlo. Es tan grande la demanda de poder acceder a un techo que hasta los créditos UVA han tenido muchísimo éxito (al principio nada más). Eso fue una muestra de que en la Argentina todos queremos acceder a nuestro hogar, pero no contamos con una economía acorde para que se puedan otorgar créditos hipotecarios".

"Quien asuma en el poder a partir de diciembre de 2023 espero que tenga la capacidad e intención de poder resolver el problema habitacional que nos atraviesa hace años. Con la reactivación del mercado inmobiliario también se reactivan los rubros “satélites”, como ser mano de obra para la construcción, comercios de la zona, notarios, entre varios rubros", enfatiza el agente inmobiliario..

"Con experiencia de 13 años en el rubro, puedo decir que sé que este ciclo va a desencadenar en una reactivación para la que tenemos que estar preparados y atentos", finalizó.