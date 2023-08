Organizaciones sociales y políticas marchan en repudio de la muerte de Facundo Molares

Entre las organizaciones que convocan se encuentran el movimiento social Barrios de Pie y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), quienes llamaron a concentrarse a las 10 en el Obelisco porteño "epicentro de la represión ejercida el jueves por la policía de la Ciudad que terminó con la vida de Facundo Molares de 47 años".



Por su parte, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) repudió "enérgicamente el asesinato, producto de la represión de la Policía de Ciudad bajo el mando de Eugenio Burzaco" y responsabilizó "a las autoridades del Gobierno de la Ciudad encabezados por Horacio Rodríguez Larreta, por el brutal accionar de las fuerzas de seguridad a sus órdenes y exigimos el esclarecimiento del hecho y la condena de los responsables materiales y políticos".



La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) también repudió el hecho y reclamó "justicia" por la muerte de Molares.



"Nuestra central manifiesta su enérgico repudio a la brutal represión cometida por la Policía de la Ciudad contra el periodista y militante internacionalista que participaba de una manifestación pacífica en inmediaciones del Obelisco", remarcó en un comunicado y llamó a marchar este viernes.



El movimiento "Encuentro Patriótico" convocó a la movilización en el Obelisco para las 10 y dijo que "la policía de Horacio Rodríguez Larreta asesinó, durante un acto político, al militante Facundo Molares, a 48 horas de las elecciones".



En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió el accionar de la policía local y remarcó: "Morir por participar en una protesta no tiene nada que ver con la vida democrática".



"La muerte de Facundo tiene que esclarecerse. Las autoridades deben dar un mensaje claro y contundente de que esto no puede pasar en la Argentina", añadió.



Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) dijo que "repudiamos la represión de la Policía de la Ciudad que causó la muerte del fotoperiodista Facundo Molares. Exigimos urgente justicia y reclamamos la liberación de todes les manifestantes. Abrazamos a la familia de Facundo y a sus compañeres" y también llamó a marchar al Obelisco.



Desde el Polo Obrero, su referente Eduardo Belliboni, afirmó que el militante social "no se murió en la casa. Si en una marcha popular hay represión y muere alguien, es un asesinato. Y debe haber Justicia". Y convocó a la concentración al Obelisco de este viernes a las 10.



El gremio docente porteño Ademys convocó a un paro para la jornada de este viernes y también se sumarán a la marcha: *¡Justicia por Facundo! Llamamos a todas las centrales sindicales a convocar a un paro Nacional de manera urgente por el asesinato de Facundo Molares en manos de la policía de Larreta", publicaron en su cuenta de Twitter.



Entre otros sectores, también convocaron a la marcha de este viernes los 'metrodelegados', la organización Correpi, ATE Capital, la Federación Judicial Argentina y la Federación de Organizaciones en Lucha (FOL).

TELAM