Orlando Machado. Diálogo a fondo, balance y perspectivas a nivel sindical, la política de Avellaneda

Pedro Orlando Machado, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), y recientemente electo como concejal de Avellaneda por Juntos, en diálogo con «Portal Sur Radio» por FM Secla 106.1 evaluó el año a nivel gremial, el impacto de la pandemia, la evolución de los salarios y los planes para 2022 para el SECLA e hizo referencia a la situación política local.

¿Cuál es la evaluación que hacés de la situación a nivel sindical y económico en general y en particular en Lanús y Avellaneda?

Ha sido un año muy complicado, la plata no le ha alcanzado a nadie, hay problemas para llegar a fin de mes, mucha gente de comercio aún está con media jornada. Perdimos muchos trabajadores, calculamos un 25% de nuestros afiliados. Solo con la salida de Falabella fueron más de 200 trabajadores, en Garbarino 90, más lo de Compumundo. En el shopping teníamos 2.000 trabajadores, con locales que tenían 6 o 7 empleados y hoy están funcionado en algunos casos con 2 o 3. Ojalá que la pandemia y esta tercera ola no obligue a cerrarnos y que corte la incipiente reactivación tras haber tocado fondo.

Tema salud, siendo además parte de la OSECAC, la obra social de Comercio, ¿cómo ves la evolución de la pandemia con este enorme crecimiento de casos?

Quiero ser optimista. Rescato que el plan de vacunación ha funcionado muy bien, hoy no se vacuna el que no quiere. En primer lugar insto a los compañeros empleados de comercio a vacunarse. Aparentemente esta nueva variante Ómicron no sería tan grave, pero si se contagiaría con mayor velocidad. Hasta ahora han aumentado los casos, pero la ocupación de camas no es importante.

La novedad importante es que a partir de la semana que viene vamos a comenzar a testear acá en la sede del gremio en Maipú y también en la sede de Lanús. En principio van a poder venir directamente, vamos a ver el caudal de afiliados que vayan viniendo. Ahora van a sumarse otras instituciones para hacer los testeos por lo cual es buena noticia para que rápidamente se pueda testear y aislar a las personas contagiadas o con contacto estrecho.

¿Cuál es el balance de la pandemia que hacen desde el gremio en cuanto a contagios, la efectividad de los protocolos para los centros de compras a casi dos años de comenzada la pandemia?

Desde el primer momento tomamos la decisión de enfrentarlo. Acompañamos a nuestros compañeros que tuvieron que trabajar por ser esenciales. Hubo algunas discusiones al principio con determinados empleadores donde propusimos que la gente espere afuera, con límites a la cantidad de personas en las superficies cubiertas. Con estas medidas logramos que la situación no sea tan explosiva en Lanús y Avellaneda.

Tema Garbarino ha sido un conflicto muy importante para el gremio de Comercio a nivel nacional. Hubo novedades en los últimos días con un convenio que firmó la Federación con el Ministerio de Trabajo con beneficios para que 1.800 trabajadores puedan ser tomados en otra empresa. ¿Cómo lo evalúas al acuerdo?

Consta en un otorgamiento de incentivos a aquellas empresas que contraten a esos trabajadores pagando parte de los salarios, exceptuando a las empresas de algunas cargas patronales. No es que ninguna empresa se haya comprometido, pero esa es la intención porque dada la situación de Garbarino en donde por la falta de pago los trabajadores se han considerado despedidos. El caradura de (Carlos) Rosales no ha mandado un solo telegrama de despido conforme a la ley. Como empresario ha sido de lo peor. Ojalá que este acuerdo permita que buenos trabajadores puedan conseguir otro empleo.

Situación salarial, en enero el gremio tiene una cláusula de revisión. ¿Cuáles son las expectativas?

Este año hemos tenido sabor a poco. La inflación ha ido por el ascensor y los salarios por la escalera. Mientras no le pongamos un remedio a la inflación cada cosa que firmemos no va a alcanzar. Nuestro gremio arrancó firmando un acuerdo por el 32% cuando el gobierno había dicho que la inflación iba a ser el 29%. Con la cláusula de revisión tuvimos un 10% más y fuimos al 42%. Yo creo que lo que vamos a discutir es un 10% más hasta marzo con una cifra cercana al 52%, pero tiene sabor a poco porque las cosas aumentan mucho.

Este año has sido electo como primer concejal por Juntos en Avellaneda. ¿Qué balance hacés del año político a nivel local y en lo personal y qué perspectiva?

Soy optimista, pienso consensuar con el oficialismo las propuestas que sean buenas para los ciudadanos de Avellaneda y las acompañaré. Las que no considere que no sean buenas las rechazaré pero siempre dialogando.

Qué pueden impulsar desde el Concejo Deliberante en 2022 como oposición.

Creo que hay temas que son fundamentales. Uno es la recuperación del empleo, creo que es un tema en que deberíamos abocarnos por más que no tengamos tanto nivel de decisiones. Tratar de que las pymes tomen trabajadores y que sean de Avellaneda. El otro tema la inseguridad que no para.

¿Cómo ves las internas, los movimientos que se están dando dentro de Juntos con algunas tensiones internas entre diversos sectores del espacio?

Ojalá que prime la cordura y la sensatez. Una cosa es que tengamos diferentes visiones sobre algunos temas y las discutamos. Otra cosa es que los personalismos estén primero y después los intereses de la gente. Voy a hacer todo lo posible para tener una discusión sana, con el bloque unificado.

¿Qué mensaje le dejarías a los empleados de comercio de Lanús y Avellaneda en este comienzo de año?

Nosotros seguimos buscando por todos los medios posibles a nuestro alcance mejorar el salario, las condiciones de trabajo y propender a contar con la infraestructura y servicios necesarios. Por ejemplo, ahora nuestro camping Los Horneros en Florencio Varela está recibiendo a 1.500 personas los fines de semana. Tenemos las instalaciones perfectas. Realmente está muy lindo al igual que el hotel spa y el hotel en Mar del Plata, que cuentan con tarifas muy accesibles siendo parte del salario diferido de los trabajadores. También ya tenemos todo comprado los útiles escolares para el comienzo del ciclo lectivo, entregamos los juguetes en el año, seguimos con la entrega de ajuares y elementos para los recién nacidos. Eso fue reconocido en las elecciones recientes donde fuimos con lista único y nos acompañó una cantidad muy importante de compañeros.

¿Y el microestadio que están construyendo en Lanús? ¿En qué situación está? ¿Se va a inaugurar en 2022?

Estamos muy avanzados, el Municipio tiene que construir una parte contemplado en el mismo convenio que es el estacionamiento. Hemos limpiado todo, pero es el municipio el que tiene que encargarse de hacerlo. La construcción está en un 70% de lo previsto, de lo importante falta el piso de madera y el sistema de luces, el resto está muy avanzado.

