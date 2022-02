Orlando Machado: El presente de Juntos y Hacemos a nivel local, críticas y el acuerdo del Municipio con Shell

El clima político local empieza a levantar temperatura en este 2022 con las primeras sesiones en el Concejo Deliberante y movimientos que lentamente prefiguran los debates para 2023. El referente mercantil Orlando Machado volcado definitivamente de nuevo en la política con su ingreso al Concejo Deliberante es una de las figuras claves de cara al período venidero.



En esa dirección en estos días se está reimpulsando la agrupación Hacemos integrada por peronistas críticos del Frente de Todos y que talló en las últimas elecciones en la interna de Juntos por el Cambio. De hecho, en Avellaneda Machado fue el primer candidato a concejal. “Yo en 2008 decidí abandonar al kirchnerismo. Posteriormente estuve con Sergio Massa que en 2013 /2014 fue el principal impedimento para la reelección de Cristina Kirchner. Soy muy crítico de cómo el kirchnerismo lleva las cosas adelante hoy, siendo un espacio donde predomina La Cámpora”, afirmó Machado.

“Hacemos es un grupo de peronistas desencantados y muy críticos del kirchnerismo y La Cámpora. Inicialmente surgimos en la Tercera Sección Electoral, pero ahora estamos extendiéndonos por la provincia de Buenos Aires. Desde el peronismo tenemos que hacer una autocrítica, hemos gobernado gran parte de los últimos 30 años, hay que aceptar los errores”, agregó.

Respecto al ámbito local, a la gestión en Avellaneda, manifestó: “el que sigue manejando los hilos de la municipalidad es Ferraresi. En todos los actos se lo ve primero a Ferraresi con su esposa (Magdalena Sierra) y Alejo Chornobroff que es el intendente queda en un segundo plano”.



CONCEJO DELIBERANTE. EL POLÉMICO ADELANTO DE 1.700 MILLONES DE PESOS EN TASAS POR SHEL

Machado fue crítico de una decisión votada en el Concejo Deliberante en la sesión del pasado 10 de febrero en la cual se dio el visto bueno para firmar un convenio con la empresa Rayzen (Shell) por el cual adelantará en 2022 la impactante suma de 1.700 millones de pesos a cuenta de tasas a pagar en 2023. “No estoy de acuerdo con esa decisión”, indicó Machado. “Cuando se aprobó el presupuesto, allí manifestaron que iban a tener superávit. Si es así, ¿por qué hacerte anticipar 1.700 millones de pesos”, se interrogó. “Esto tiene un agravante que es que Shell en el próximo año calendario de tasas, si factura más se le condona la diferencia en un año en donde seguro va a haber más actividad. Es por eso que nos opusimos”, subrayó. “Pero además es grave porque se establecieron dos cláusulas de confidencialidad. Para nosotros se trata de dinero público y no puede estar sujeto a la confidencialidad. Y es insólito pero hay una de las cláusulas que es aberrante donde Shell se compromete a no coimear”, fustigó Machado.



LA INTERNA EN JUNTOS: «SI HAY DIFERENCIAS, LAS RESOLVEREMOS CON LOS VOTOS»

Avellaneda es una expresión más de las diferentes vertientes que existen de Juntos a nivel nacional donde coexisten diversas miradas dentro del mismo PRO, con la participación de radicales y la Coalición Cívica. De cara al período que se viene Machado se mostró optimista. “Podemos tener diferencias, pero lo resolvemos como siempre se deberían resolver las cosas, a través del voto de la gente”.“Es la forma más saludable de dirimir las cuestiones. Si fracasan las negociaciones y no se llega a un acuerdo nos queda la posibilidad de la interna. Es un mecanismo que hemos utilizado muy bien como ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones con Diego Santilli y Facundo Manes”, resumió.



COMERCIO. SALARIOS. ¿QUÉ ESPERAR?

La Federación de Comercio acordó semanas atrás, en el marco de la cláusula de revisión, un incremento salarial del 14% para los empleados mercantiles redondeando un 54% de actualización en los salarios para el período que va de abril de 2021 a marzo de 2022. “Es triste decirlo, pero por suerte están las cláusulas de revisión que es la forma de no perder poder adquisitivo con una inflación muy alta”, destacó.

Respecto a la negociación que continuará en abril para el período 2022 y 2023, Machado indicó “que todo indica que vamos a una negociación en forma trimestral. Vamos a intentar establecer esa modalidad con los empresarios para no perder frente a una inflación que es muy alta”, cerró.