Piden que Macri y Arribas den explicaciones sobre el espionaje a dirigentes y periodistas

El bloque de senadores provinciales del frente de Todos hace referencia, a la denuncia penal que este martes presentara ante la Justicia, la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, en la que se revela la existencia de un dispositivo de espionaje y seguimiento ilegal que funcionó en ese organismo bajo la gestión de Gustavo Arribas, quien estuviera al frente del mismo durante la presidencia de Mauricio Macri.

El comunicado señala que en su presentación, Caamaño denunció que el espionaje ilegal habría tenido lugar, al menos, desde el 2 de junio de 2016 y se habría realizado sobre correos electrónicos privados de periodistas y dirigentes políticos, sindicales y sociales de diversos espacios políticos y partidarios, entre los que se incluye el oficialismo de aquel entonces.

En tal sentido, los legisladores recuerdan que la ley 25.520 o Ley de Inteligencia Nacional, establece claramente en su artículo 4° que ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de –entre otras cuestiones- sus acciones privadas, su opinión política o su adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales y laborales.

Por último, el Bloque de senadores y senadoras provinciales del Frente de Todos puntualiza que “Por tal razón, es fundamental que tanto Mauricio Macri como Gustavo Arribas den explicaciones de la existencia del mismo ante la Justicia Federal”, concluye el comunicado. (InfoGEI)

LA LISTA DE LOS SUPUESTOS ESPIADOS

Leticia ANGEROSA; diputada provincial de Entre Ríos de mandato cumplido

– Carlos LOPEZ, referente de Madres de Plaza de Mayo; – Luis Fernando NAVARRO, dirigente del Movimiento Evita;

– Mariana PONCE DE LEON, ex asesora de en DD.HH. en Presidencia; – Rodolfo TAILHADE, diputado nacional;

– Marcos HARGUINTEGUY, subsecretario de Comercio de Avellaneda; – Martín SABATELLA; presidente de la Acumar;

– Leonardo SABATELLA; periodista; – Juan Manuel PEDRINI; diputado provincial del Chaco;

– Carlos Alfonso TOMADA, embajador en México, exlegislador porteño; – Elisabeth GOMEZ ALCORTA, ministra de Géneros, Mujer y Diversidades;

– Verónica MAGARIO, vicegobernadora bonaerense; – Joaquín ESCOBAR; director de Economía Social de Avellaneda;

– Hugo MATZKIN; ex comisario general de la Policía Bonaerense; – Araceli BELLOTA, historiadora y escritora;

– Gastón CASTAGNETO, presidente del movimiento Kolina; – Carlos CASTAGNETO; director de Recursos de la Seguridad Social en la AFIP;

– Valeria SILVA, militante de H.I.J.O.S.; – Andrea Gabriela VACA NARVAJA, ex jefa de la Regional Sur de la ANSeS;

– Ricardo FOSTER; exintegrante de Carta Abierta y asesor presidencial; – Lía MENDEZ; Abogada referente del Partido Humanista;

– Guillermo MOSTOL; – Walter ARIELI;- Jorge PISSACO; comisario de la Policía Bonaerense;

– María Lara CARVAJAL; jefa de asesoras en el ministerio de Mujeres; – Hugo SERPA; exsecretario de la Presidencia y referente del Instituto Patria;

– Lucila PUYOL GARATEGUI, militante de H.I.J.O.S.; – Daniel YARMOLINSKI, politólogo; – Gabriela CERRUTI; diputada nacional;

– Laura ALONSO; extitular de la Oficina Anticorrupción; – Nicolás MASSOT; exjefe del bloque PRO en Diputados;

– Ernesto SANZ; exsenador nacional por Mendoza y dirigente de la UCR; – Ofelia CEDOLA, exsecretaria de Seguridad Social;

– Esteban DIBAJA, community manager del Instituto Patria; – Horacio MIZRAHI, consultor en Comunicación;

– Héctor DAER, secretario general de la CGT; – Mario NEGRI; jefe del bloque UCR en Diputados;

– Patricia CUBRÍA, diputada bonaerense, Movimiento Evita; – Omar PEROTTI; gobernador de Santa Fe;

– Silvia HORNE, exdiputada y actual funcionaria de la Cancillería; – Silvia ROJKES; senadora nacional por Tucumán (PJ);

– Ángel ROZAS; senador nacional por Chaco (UCR); – Martín DONATE, senador nacional por Río Negro;

– Alejandro LOEDA; – Eleonora HEINRICH; – Alberto WERETILNECK; exgobernador de Río Negro;

– Cristina BRITEZ; diputada nacional por Misiones; – Marcos CLERI; diputado nacional por Santa Fe y dirigente de La Cámpora;

– Gerardo ARANGUREN, periodista de Tiempo Argentino; – Luis MAJUL, conductor de radio y televisión;

– Gabriela TROIANO, dirigente del Partido Socialista; – Mario BARLETTA, exembajador en el Uruguay;

– Adrián GRANA, dirigente de Nuevo Encuentro en San Isidro; – José PITIN ARAGON; diputado nacional, presidente de la Comisión de Agricultura;

– Gustavo Alfredo WALKER, intendente de Pila; – Salvador CABRAL, exsenador nacional por Misiones;

– Miguel NANNU (sic), posiblemente Miguel Nanni, diputado nacional de la UCR; – Waldo CARRIZO, – Mauricio MAS;

– Nicolás CANOSA; integrante del Instituto Patria; – Guido PASAMONIK, director de Atención Primaria de la Salud de Morón;

– Sergio ZURANO, exfuncionario del Afsca; – Mauro BATTAFARANO, dirigente peronista de Avellaneda;

– Pablo Oscar VERA, jefe de gabinete de Avellaneda; – Susana GUTT; – Adriana FONTANA; – Marianela PAEZ; – María Laura PENNISI;

– Carlos RAIMUNDI; embajador ante la OEA, dirigente del PSOL; – Gerardo RICO; diputado provincial en Santa Fe, del Movimiento Evita;

– Hugo PEROSA; secretario de prensa del gremio APA (Personal Aeronáutico); – Marcela RIPOLI; – María del Carmen PEÑA;

– Anabela ALDANONDO; secretaria de Género del Sindicato de Peajistas; – Ángel GRACIANO; – Sol GONZALEZ; – Cintia LUJANA;

– Raúl REYES; dirigente del PJ, secretario de asuntos legislativos de la CGT; – Ernesto PAILLALEF, exministro de Agricultura de Río Negro;

– Nicolá SALERNO ERCOLANI; funcionario del Ministerio de Desarrollo Social; – Delna SUPISICHE; – Policía Científica;

– Fernando TORRILLATE; militante de Nuevo Encuentro en Morón; – Gustavo TRAVERSO, senador de la provincia de Buenos Aires;

– Comisaría Tercera de Avellaneda; – Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires (Sipoba); – Policía de Lanús y

– Superintendencia general de la Policía Bonaerense.

EL ORIGEN DE TODO

Una investigación del portal A24 indicó que existía en las computadoras de la Agencia Federal de Investigaciones un listado de 80 personas a las que se le realizaba un seguimiento.

La interventora de la AFI presentó este martes un escrito ante la Justicia Federal denunciando la presunta producción de inteligencia ilegal que va

en contra de las leyes que regulan el trabajo de los espías del Estado durante la gestión de su anterior titular, Gustavo Arribas, designado en funciones por el expresidente Mauricio Macri.

Caamaño presentó documentación encontrada en la sede del espionaje estatal que probaría la ejecución de tareas de inteligencia contra personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales, entre otros.

Según el escrito, la AFI habría «pinchado» correos electrónicos de al menos 87 personalidades públicas desde junio de 2016, cuyos datos fueron recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado.

La causa, que recayó en el despacho del juez Marcelo Martínez de Giorgi -quien además ocupa interinamente el juzgado que dejó vacante el fallecido magistrado Claudio Bonadio- menciona a varias personalidades del actual gobierno, entonces en la oposición, pero también «aliadas» del macrismo.

Entre quienes hoy revisten funciones en el Gobierno aparecen la ministra de Géneros, Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, que actuaba entonces como abogada de Milagro Sala; los embajadores en México, Carlos Tomada, y en la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario; el asesor presidencial y exintegrante de Carta Abierta, Ricardo Foster, y el actual secretario de Relaciones Parlamentarias y referente del Movimiento Evita, Fernando «Chino» Navarro.

Por el lado de Juntos por el Cambio, también figuran entre los supuestos «espiados» el jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados, Mario Negri; el exembajador en el Uruguay, Mario Barletta, el exjefe del bloque PRO en la cámara baja y actual director del Banco Ciudad, Nicolás Massot, el ex senador radical Ernesto Sanz, y la otrora titular de la otrora titular de la Ocina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.

Muchos dirigentes sindicales y de organizaciones territoriales aparecen en la lista, además de funcionarios de diverso rango de las municipalidades de Avellaneda y Morón, particularmente, donde gobiernan Jorge Ferraresi, y Lucas Ghi,sucesor político de Martín Sabbatella.

Fuente: R2820